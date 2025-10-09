Adrian Mazilu a semnat un contract valabil până în iulie 2029 cu Dinamo, care l-a transferat pe 31 august, dar nu a apucat să debuteze pentru trupa lui Zeljko Kopic. "Roș-albii" au plătit 450.000 de euro pentru 40% din drepturile federative ale fotbalistului, restul de 60% aparțin englezilor de la Brighton. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a explicat când ar trebui să-și aducă acesta aportul la rezultatele "câinilor".



"Nu vrem să intre nepregătit și lumea să spună că nu aduce plusvaloare"

"În privința lui Adrian, mesajul pe care l-am transmis de la început e că trebuie să avem răbdare cu el. A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect care să vină imediat și să aibă un impact imediat. Noi nu am pus presiunea asta pe el. E clar că el ar trebui să facă diferența atunci când intră și, din punctul acesta de vedere, ar trebui gestionată foarte bine intrarea lui.



Nu vrem să intre nepregătit și lumea să spună că nu aduce plusul acela de valoare pe care ni-l dorim cu toții. Așa că gestionăm situația lui foarte atent și cred că partea a doua a sezonului va fi momentul când vom putea aștepta de la el lucrurile pentru care l-am adus", a precizat oficialul lui Dinamo.



Mazilu a fost campion cu Farul, în 2023

Adrian Mazilu (20 de ani) este născut la Constanța și s-a format la juniorii cluburilor Academia Hagi și Brighton & Hove Albion Academy. La nivel de seniori a fost legitimat la FCV Farul Constanța (2022-2024), Brighton & Hove Albion (2024, 2025), Vitesse Arnhem (2024 / împrumutat) și Dinamo (2025-prezent). Nu a apucat să debuteze pentru echipa din Premier League, iar cu Vitesse a retrogradat din Eredivisie.



Are selecții pentru toate selecționatele de juniori ale României (U15, U16, U17, U18, U19, U21), cu reprezentativa de tineret participând la Euro 2023. În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2022-2023) și trofeul de cel mai bun jucător al Superligii (martie 2023). Acesta poate evolua ca extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 1 milion de euro.

