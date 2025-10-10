Atacantul venit din a treia ligă franceză, de la Aubagne FC, a fost propus inițial lui Dinamo, care a decis să nu îl transfere pentru că avea de acoperit alte posturi deficitare. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a dezvăluit că procesul de selecție al lui Dinamo este complex, în ultima perioadă de mercato clubul analizând propunerea a 880 de jucători.



"În perioada de vară am avut 880 de propuneri de jucători"

"Nsimba a căzut în procesul de selecție. De exemplu, în perioada de vară am avut 880 de propuneri de jucători. Noi trecem prin toți, reușim să trecem prin toți datorită sprijinului pe care îl avem de la voluntari, de la departamentul de scouting. Am reușit să ne creăm și niște automatizări care să filtreze jucătorii.



Nsimba e un jucător care a fost aruncat acolo ca un nume, ca o propunere, fără condiții foarte specifice. Un intermediar avea o discuție cu agentul jucătorului și a crezut că e interesant pentru piața din România.



"Poziția de atacant central nu a fost o prioritate, în momentul respectiv"

El a fost analizat, la momentul respectiv noi eram cumva constrânși și de numărul de jucători străini pe care putem să-i înregistrăm. Aveam opțiunile din atac pe care le aveam și cu care știam că vom merge înainte.



Poziția de atacant central nu a fost o prioritate, în momentul respectiv, când noi mai aveam de acoperit la fundași, la jucători de bandă. Cred că acolo a fost un moment în care nu am acționat, pentru că, pur și simplu, nu era o prioritate în momentul respectiv. Dacă am fi mers spre un jucător ofensiv, nu am fi putut să ne acoperim în celelalte zone.



"Nu au existat discuții foarte concrete, dintr-un motiv sau altul"

(Au mai fost speculații că Dinamo i-a dorit pe Alex Băluță, Marius Ștefănescu, Denis Haruț, Leo Bolgado, Jonathan Cisse, Vladislav Blănuță. În cazul lor au fost diferențe în privința pretențiilor financiare?) Trecem prin sute, mii de jucători într-o perioadă de transferuri, vor face să existe... 99% ei nu vor ajunge la Dinamo, dar vor exista ca și nume care se menționează că sunt pe lista lui Dinamo.



Nu au existat discuții foarte concrete, dintr-un motiv sau altul. Fie ei au avut alte gânduri și s-au concentrat pe alte direcții, fie noi am ajuns la concluzia că nu sunt chiar profilul care ne-ar trebui nouă. Mă întorc la principiul pe care îl avem la Dinamo: dacă nu suntem cu toții de acord că ne poate ajuta, atunci nu are rost să aducem un jucător doar ca să fie în lot", a declarat oficialul lui Dinamo.

