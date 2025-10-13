Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a jucat fotbal în copilărie și adolescență, dar spune că și-a dat seama repede că nu va face carieră ca fotbalist, așa că s-a dedicat carierei de scouter și oficial de club.



A lucrat la cluburi din Danemarca, Anglia și Olanda

"Am studiat management sportiv. Am practicat partea asta de scouting, de academii, atât în Danemarca, cât și în Anglia și în Olanda. Apoi am participat la masterclassul de director sportiv organizat la FRF.



Am încercat să pun în practică tot ce am acumulat la nivel de cunoștințe teoretice și stagii de practică, joburi pe care le-am avut afară. Să aduc niște exemple de bune practici așa cum le-am văzut eu acolo și să încerc să implementez aici, lucruri care să ne ajute să reducem cumva discrepanța dintre ce se întâmplă în România pe partea de organizare sportivă și ce se întâmplă în Vest.



"Am vrut neapărat să ajung să lucrez în fotbal, pentru că e o pasiune enormă"

Fotbal la nivel profesionist nu am jucat, doar la nivel de juniori. Am jucat cât am fost copil, în timpul liceului am mers în paralel și cu fotbalul, și cu baschetul. Mi-am dat seama destul de repede că nu voi face carieră pe teren, în nici una dintre ele. Atunci am ales să mă concentrez pe partea din afara terenului.



(Ați fost scouter chiar și față de propria persoană?) Da, așa e. Dacă am reușit să-mi dau seama, la momentul respectiv, înseamnă că aveam ceva calități de scouter. Am vrut neapărat să ajung să lucrez în fotbal, pentru că e o pasiune enormă. Dându-mi seama repede că nu voi reuși pe teren, atunci m-am reorientat.



"Nu mă relaxez, am doi copii mici acasă"

Nu am hobby-uri, nu mă relaxez, am doi copii mici acasă. Îmi ocupă puținul timp liber pe care îl am. Încerc să echilibrez balanța asta cu familia și cu jobul. Sunt foarte norocos, am o soție care înțelege ce-mi doresc pe partea asta profesională și îmi acordă tot sprijinul.



Reușesc să mă sustrag de acasă, chiar și când sunt cu familia la masă pot să răspund la telefon, să preiau un apel de serviciu. Nu sunt pasiuni atât de înflăcărate în familie la nivel de fotbal, tatăl meu a jucat handbal la nivel de lot național de juniori, a jucat la cluburi din Iași. Nu am persoane în familie să fie înflăcărați cu fotbalul, să țină cu echipe rivale", a declarat oficialul dinamovist.

