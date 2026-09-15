Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ciprian Marica și Robert Niță sunt invitații lui Cristi Pintea la ediția de marți, 15 septembrie, a emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Emisiunea este difuzată de luni până vineri pe VOYO SPORT 1 și aduce în prim-plan cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, alături de invitați din lumea sportului.

FCSB a remizat în fața lui Petrolul, scor 2-2, într-un meci din etapa a noua a sezonului regulat din Superliga.

Ciprian Marica: „Îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă”

Denis Drăguș a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul după ce a intrat în locul lui David Miculescu în minutul 71 al partidei cu Petrolul, dar nu a reușit să se evidențieze în vreun fel.

Ciprian Marica a dezvăluit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE care este marea problemă a atacantului cu salariu de un milion de euro pe an de la FCSB.

„Pe mine de la FCSB mă interesa Drăguș, pentru că simpatizez cu el. Voiam ca el să intre bine în ultimele 20 de minute și să iasă în evidență până la urmă cu toții vorbi despre salariul lui Dărguș, care este un salariu normal pentru Europa, dar un salariu mare pentru noi (n.r. în România), dar nu mi se pare corect pentru el, pentru că se pune o presiune suplimentară pe el din această cauză.

Trebuie să remarcăm că nu este pregătit fizic și are nevie de timp ca să se acomodeze și cel mai probabil o să i se dea timp. Trebuie să fie conștient că dacă nu se va integra în jocul ei echipei și nu va reuși să facă și un joc bun și colectiv, nu doar individual, pentru că îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă.

Am văzut și aseară foarte multe acțiuni luate individual, ceea ce nu e rău, doar că dacă reușești să îi integrezi și pe ceilalți în joc cu siguranță vei reuși să faci niște faze mult mai interesante, mai ales că fotbalul este un joc colectiv”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.