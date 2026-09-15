Cea mai dură reacție după debutul lui Denis Drăguș la FCSB: "Ce țeapă!"

Liber de contract după ce și-a reziliat înțelegerea cu Trabzonspor, Denis Drăguș a acceptat să revină în România, după ce FCSB i-a oferit un salariu colosal de un milion de euro anual. Atacantul a fost aruncat rapid în luptă, luni seară, la remiza contra celor de la Petrolul, scor 2-2.
Marian Iancu îl critică deja pe Denis Drăguș: "Ce țeapă!"
Introdus în minutul 71 pe postul de extremă stânga, Drăguș nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului și a ratat o ocazie bună de a înscrie în prelungiri.
O reacție dură la adresa lui Denis Drăguș a venit din partea lui Marian Iancu. Fostul patron de la Poli Timișoara să îl catalogheze pe fotbalistul lui FCSB drept "țeapă".
"Doamne ferește în ce hal se prezintă Drăguș !! Ce țeapă !! Leșinat", a scris Marian Iancu, pe Facebook.
Deși a făcut pregătirea de vară cu Trabzonspor, Denis Drăguș nu a jucat în niciun meci amical sau oficial pentru formația turcă. Precedenta sa partidă a fost amicalul România - Țara Galilor 2-1, din 6 iunie.
Denis Drăguș: "Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e o presiune"
La final, Drăguș a venit la zona mixtă alături de fiica sa și a vorbit despre debutul la FCSB și despre perioada următoare.
„Sper ca cât mai repede să fim bine cu toții. Am mai jucat, nu e ceva nou, v-am spus, nu e ușor când nu ai meciuri și nu e ușor să intri direct în ritmul jocului. Sper ca cât mai repede să fiu 100% și, indiferent de poziție, să pot să ajut, să dau totul pentru echipă.
E un sentiment plăcut să fii din nou acasă, să fii în fața suporterilor, e vorba doar că îți dorești să răsplătești încrederea și să aduci bucurii oamenilor. La echipa națională e aceeași chestie.
(n.r. – despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali) Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e o presiune. E pur și simplu un obiectiv și vom vedea dacă o să ajungem la el sau nu. Nu e niciun fel de presiune, e doar dorința de a ajunge acolo și e un obiectiv pe care și eu îmi doresc să îl ating.
Clar nu va fi ușor, nu e chiar atât de ușor. Mereu dau mai mult decât pot și e un pic diferit față de alte locuri, să zic așa, dar mi-au dat încredere, m-au încurajat și cred că o să fie totul bine”, a spus Denis Drăguș la zona mixtă.