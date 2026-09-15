Cea mai dură reacție după debutul lui Denis Drăguș la FCSB: "Ce țeapă!"

Liber de contract după ce și-a reziliat înțelegerea cu Trabzonspor, Denis Drăguș a acceptat să revină în România, după ce FCSB i-a oferit un salariu colosal de un milion de euro anual. Atacantul a fost aruncat rapid în luptă, luni seară, la remiza contra celor de la Petrolul, scor 2-2.

Marian Iancu îl critică deja pe Denis Drăguș: "Ce țeapă!"

Introdus în minutul 71 pe postul de extremă stânga, Drăguș nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului și a ratat o ocazie bună de a înscrie în prelungiri.

O reacție dură la adresa lui Denis Drăguș a venit din partea lui Marian Iancu. Fostul patron de la Poli Timișoara să îl catalogheze pe fotbalistul lui FCSB drept "țeapă".

"Doamne ferește în ce hal se prezintă Drăguș !! Ce țeapă !! Leșinat", a scris Marian Iancu, pe Facebook.