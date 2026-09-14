GALERIE FOTO S-a aflat cauza morții soției lui Wladimir Klitschko

S-a aflat cauza morții soției lui Wladimir Klitschko Stiri
SPORT.RO
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Actrița Hayden Panettiere, fosta soția a lui Wladimir Klitschko, s-a stins la data de 16 august, la doar 36 de ani.

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Fosta soție a lui Wladimir Klitschko a fost găsită fără suflare în apartamentul ei din Greenville, Carolina de Sud.

Cauza morții lui Hayden Panettiere, fosta soție a lui Wladimir Klitschko

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În apartament se afla și iubitul ei, Brian Hickerson, care dormea într-o cameră alăturată. Cel care a făcut descoperirea a fost fratele lui Hickerson, Zach, care l-a trezit pe partenerul actriței și cel care a anunțat autoritățile.

Din primele informații venite dinspre autorități, Hayden Panettiere a suferit o supradoză. La o lună după vestea tragică, a venit și anunțul oficial în legătură cu cauza morții actriței. Conform TMZ, Panettiere ar fi murit după ce a consumat o pastilă letală: oxycodonă, un analgezic opioid, contaminat cu fentanil.

Sursa citată susține că Hayden Panettiere ar fi avut un dealer de substanțe stupefiante în Los Angeles, care i-ar fi adus periodic diferite pastile de pe piața neagră.

Hayden Panettiere ar fi cumpărat drogurile cu o zi înainte de a-și da ultima suflare. Se pare că autoritățile încearcă acum să dea de urma distribuitorului pentru a vedea de unde procura acesta pastilele contaminate cu fentanil.

Iubitul actriței a fost arestat

La o lună după decesul lui Hayden Panettiere, Brian Hikerson și fratele său au fost arestați, conform The Sun. Brian și Zach petreceau într-un bar din Greenville. Situația a degenerat după ce Brian a intrat într-un conflict cu alți clienți și a aruncat cu un scaun. Frații Hickerson au fost scoși cu forța din locație, iar autoritățile au fost chemate la fața locului.

Cei doi au fost încătușați, însă doar Zach a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice după ce a început să îi jignească în repetate rânduri pe agenții ajunși la fața locului. Brian a fost eliberat, însă fostul iubit al lui Panettiere a acuzat Departamentul de Poliție din Greenville de faptul că a lăsat să se scurgă informații în legătură cu moartea actriței.

Relația dintre Hayden Panettiere și Brian Hickerson a fost una complicată. Cei doi s-au cunoscut în 2018, la scurt timp după ce actrița s-a despărțit de Wladimir Klitschko, iar relația lor a devenit din ce în ce mai tumultuoasă. Brian a fost arestat în urma unor incidente de violență domestică în care a fost implicată actrița. 

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