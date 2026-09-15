Nici Yamal, nici Mbappe! Au anunțat "marele favorit la Balonul de Aur", cu 40 de zile înaintea galei

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Gala din acest an se anunță a fi una dintre cele mai imprevizibile și echilibrate. Niciunul dintre candidați nu reușește să puncteze la toate capitolele luate de obicei în calcul, însă bookmakerii văd totuși un mare favorit. Harry Kane, marele favorit la câștigarea Balonului de Aur 2026 conform bookmakerilor Într-o perioadă în care Lamine Yamal și Kylian Mbappe declară public că ar merita să câștige Balonul de Aur, bookmakerii îl cotează pe Harry Kane (33 de ani) cu prima șansă la marele trofeu. Un triumf al atacantul englez de la Bayern Munchen are o cotă cuprinsă între 1,5 și 2, scrie Eurosport France, care a făcut o analiză a celor mai importanți bookmakeri din Marea Britanie. Kane vine după un sezon absolut fabulos din punct de vedere al golurilor reușite, nu mai puțin de 61 în 51 de partide la Bayern Munchen. Totuși, a câștigat doar trofeele interne din Germania. În Champions League s-a oprit în semifinale, iar la Cupa Mondială, unde a înscris 6 goluri, a obținut doar un loc 3 cu naționala Angliei. "Cota lui Kane îl transformă în marele favorit. Este chiar surprinzător să-l vedem cu o cotă atât de mică într-un an în care nimeni nu s-a detașat cu adevărat", a scris Eurosport France.

Yamal și Mbappe și-au început campania, dar sunt văzuți după Kane În ierarhia bookmakerilor, Kane este urmat la o distanță considerabilă de Lamine Yamal. Starul Barcelonei are o cotă cuprină între 2.75 și 4.5. Fotbalistul de 19 ani are marele avantaj oferit de titlul mondial cucerit cu Spania, însă la turneul final nu a reușit să se remarce, marcând un singur gol. "Cui i-aș da Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui o să i-l dea ei? E o discuție foarte lungă. Cred sincer că suntem doi cei mai buni din lume, iar anul acesta îl merit pentru ceea ce am câștigat. Pentru mine, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Pentru mine e clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta", a spus recent Yamal, într-un interviu pentru MovistarPlus+. Lamine Yamal vine după un sezon în care a reușit 24 de goluri și 18 pase decisive pentru Barcelona, formație alături de care a cucerit titlul în LaLiga.

Kylian Mbappe este văzut doar cu a treia șansă, cu o cotă cuprinsă între 5 și 8. Francezul de la Real Madrid nu a cucerit niciun trofeu major la națională sau la club, însă a obținut titlul de golgheter în LaLiga, în Champions League și la Cupa Mondială. "Oamenii spun că nu am câștigat niciun trofeu, dar nu am văzut niciodată un câștigător unanim al Balonului de Aur care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată. Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care crede că nu a meritat. Să fiu golgheterul Cupei Mondiale, să depășesc toate marile legende din istoria sportului în cel mai important turneu existent, este ceva ce îți rămâne în memorie, un eveniment global. Să termin ca golgheter în cele mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este semnificativ. Istoria ar trebui întotdeauna răsplătită. Cu cine votez? Cu mine însumi! Dar îi pot înțelege pe cei care votează diferit, nu suntem într-o dictatură a gândirii. Când mă uit la argumente, când mă uit la competiție, îmi spun că nu ar fi un jaf", a declarat recent și Mbappe, pentru France Football.

Rodri, și el campion mondial cu Spania, este al patrulea în lista bookmakerilor, cu cote cuprinse între 5 și 10,8. Lista nominalizaţţlor pentru Balonul de Aur 2026 Cu nouă reprezentanţi, PSG egalează recordul său din sezonul trecut, pe care îl împărtăşeşte cu Real Madrid din 2003, într-o listă de 50 de nume, precum şi cu cel din 2018, din perioade în care jucătorii selectaţi erau aleşi pe baza anului calendaristic şi nu a sezonului sportiv. Pentru a treia oară, după 2025 şi 1956, Ligue 1 este campionatul cel mai bine reprezentat într-o listă fără portari, marcată de căderea în clasament a Seriei A (cu un singur jucător nominalizat). Parizienii vor fi chiar zece la ceremonie, incluzându-l şi pe Ferran Torres, transferat în această vară de la FC Barcelona. Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)

Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)

Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)

Luis Diaz (Bayern München, Columbia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)

Gabriel (Arsenal, Brazilia)

Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)

Harry Kane (Bayern München, Anglia)

Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)

Lamine Yamal (Barcelona, Spania)

Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)

Marquinhos (PSG, Brazilia)

Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)

Nuno Mendes (PSG, Portugalia)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Michael Olise (Bayern München, Franţa)

João Neves (PSG, Portugalia)

William Pacho (PSG, Ecuador)

Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)

Declan Rice (Arsenal, Anglia)

Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)

Fabian Ruiz (PSG, Spania)

William Saliba (Arsenal, Franţa)

Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)

Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)

Vitinha (PSG, Portugalia)

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