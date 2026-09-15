Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”

Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute, prin N'Lundulu. ”Lupii” au profitat de o greșeală comisă la mijlocul terenului de Karlo Muhar. Totuși, până în minutul 24, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul. Ofri Arad a marcat de la punctul cu VAR, iar Korenica l-a învins pe Zima, după o gafă a ploieștenilor. În minutul 66, Malula a stabilit scorul final.

Gigi Becali nu este mulțumit de felul în care se prezintă echipa nici după ultimele întăriri de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor este convins că FCSB va deveni o forță, mai trebuie doar să găsească formula potrivită.

În același timp, finanțatorul este convins că gruparea roș-albastră mai are nevoie de un jucător la mijlocul terenului, însă o eventuală mutare ar putea avea loc abia în iarnă. Joao Paulo nu l-a mulțumit pe Gigi Becali, iar, după remiza cu Petrolul, patronul lui FCSB l-a criticat dur pe jucătorul din Capul Verde, chiar dacă a spus despre acesta că are calitate.

”Pozitive: Korenica și Muhar. Jucători care, jos pălăria, sunt fotbaliști! Korenica și Muhar. Exact! Muhar e jucătorul pe care eu îl voiam la mijlocul terenului și nu îl găseam. Acum va fi altceva. Gnahore, nu știu... fugea, nu voia să primească mingea. Asta, Joao Paulo, e adevărat că e luptător, dar el când prinde mingea, el inventează driblinguri din astea: »Hai, bă, că vreau să driblez pe unul!» Vrea să inventeze complicarea. Dă, bă, pase! Cum face ăsta, Muhar: pac-pac-pac-pac.

Poate ne mai trebuie un mijlocaș acolo care să... nu știu, nu poți să găsești mijlocul. Joao Paulo ăsta e jucător valoros, dar nu poți să îl găsești, nu pot să îmi dau seama despre el. Nu este... adică joacă prea încet, nu dă drumul la minge! Și asta e situația. O să găsim noi formula

Nu mai aducem acum, dar la un mijlocaș mă gândesc pentru la iarnă. Acum nu ai cum, dar mă gândesc, pentru că nu îmi place. Unul care să stea lângă Muhar. Îi spui de o sută de ori (n.r. lui Joao Paulo): <<Bă, ești hapsân, ești încăpățânat? Nu mai dribla, mă, ai trei soluții de pasă, ai și în față>>. El se duce <<Hai să caut un adversar pe care să-l driblez>>. Fotbalul e pe goluri, nu să găsești un adversar pe care să-l driblezi, dar de fapt să-i dai mingea lui. Asta face Joao Paulo, el caută pe cineva care să îi ia mingea. El are valoare, e puternic, e tehnic, dar el caută tot timpul să piardă mingea, el nu vrea să paseze. Asta face el, asta e părerea mea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.