Internaționalul român, care a marcat primul său gol oficial în tricoul lui Trabzonspor, a jucat 71 de minute la gazde. Turcii s-au calificat în faza următoare a competiției, după ce s-au impus şi în deplasare, cu 2-0.

Denis Drăguș, impresionat de atmosfera de la Trabzonspor

După partida din Europa League, atacantul român a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, dar și despre atmosfera de la Trabzonspor.

"În primul rând, este un sentiment minunat să joci în fața acestor fani minunați. Este atâta energie pe acest stadion.

Trebuie să o luăm pas cu pas. Este un drum lung în față, sezonul este foarte lung. Trebuie să fiu și mai bun, să fiu pregătit pentru următorul meci.

Sunt mulți jucători noi, trebuie să ne adaptăm, să învățăm să jucăm împreună. Este competiție între noi, iar asta este un lucru bun.

Sunt fericit că am marcat. De când am intrat pe teren și am văzut acești fani incredibili, am fost foarte încântat. A fost primul meci acasă, sunt foarte fericit", a declarat Denis Drăguș.