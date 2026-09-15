Edi Iordănescu a văzut nedumerirea lui Gigi Becali în cazul lui Drăguș și a intervenit

Edi Iordănescu a văzut nedumerirea lui Gigi Becali în cazul lui Drăguș și a intervenit Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani) a debutat la FCSB în remiza cu Petrolul Ploiești, de luni seară, scor 2-2, iar noul decar al echipei nu are momentan un post clar.

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Din articol

Drăguș a fost introdus în minutul 71 al partidei cu Petrolul, pe poziția de extremă stânga, FCSB preferând să rămână cu Arnold Garita în centrul atacului.

Edi Iordănescu, după debutul lui Drăguș la FCSB: "Lipsește un element esențial: contextul tactic"

După meci, Gigi Becali a spus că se va consulta cu foștii antrenori ai lui Denis Drăguș, inclusiv Gică Hagi, pentru a înțelege care ar fi poziția ideală a fotbalistului - fie atacant central, fie în bandă. Anterior, Marius Șumudică susținea că fostul său fotbalist de la Gaziantep ar trebui utilizat ca număr 9.

Edi Iordănescu, prezent pe Arena Națională la FCSB - Petrolul, a intervenit și el pe acest subiect. Fără să ofere un verdict clar, fostul selecționer spune că poziția lui Drăguș depinde de "contextul tactic".

"În ultima perioadă se discută mult despre poziția în care Denis Drăguș poate oferi cel mai bun randament. Unele opinii sunt pertinente și argumentate, iar atunci când ai avut oportunitatea să lucrezi direct cu jucătorul, evident că există și un plus de informație în evaluare.

Totuși, cred că din această dezbatere lipsește un element esențial: contextul tactic.

În fotbalul actual, profilul și eficiența unui jucător nu pot fi analizate exclusiv prin raportare la o poziție fixă. Cerințele aceleiași poziții se pot schimba radical în funcție de modelul de joc, de comportamentul colectiv și de spațiile pe care echipa încearcă să le exploateze.

Este una să evoluezi într-o echipă care apără predominant în low block și își construiește atacurile prin tranziții rapide, unde viteza, atacarea profunzimii și capacitatea de a exploata spațiul din spatele liniei adverse devin determinante. Și este cu totul altceva să evoluezi într-o echipă care controlează jocul prin atac pozițional, împotriva unor blocuri compacte și joase, unde apar alte cerințe: prezență și forță în careu, joc între linii, capacitatea de a fixa fundașii centrali, joc aerian și eficiență în spații reduse.

Drăguș are profilul și calitățile necesare pentru a acoperi în special două poziții: atacant central și winger. Din punctul meu de vedere însă, întrebarea nu ar trebui să fie doar „care este cea mai bună poziție a lui?”, ci mai ales „în ce context de joc poate acea poziție să-i maximizeze calitățile?”

Pentru că poziția este doar punctul de plecare. Rolul, spațiile disponibile și contextul tactic sunt cele care definesc, în final, randamentul unui jucător", a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.

Gigi Becali: "O să mă consult cu mai mulți oameni în legătură cu Drăguș"

La finalul jocului, Gigi Becali a tras primele concluzii despre noul atacant al lui FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că, deși nu a apucat să îl vadă pe Denis Drăguș, este convins că fotbalistul are o mare calitate și spune că, deși nu are ritm, fotbalistul a ieșit în evidență.

Ce să zic de Drăguș? Poți să îl vezi în 20 de minute? Calitatea lui se vede, când are mingea la picior, fără probleme, trece pe lângă adversar. Nu poți să zici ceva de Drăguș acum. Pe Drăguș îl știm. Ce să spun despre Drăguș. Dacă nu știam îi mai dădeam salariu de un milion? (...)

Asta da. O să vorbesc și eu, o să mă consult și cu el (n.r - Cu Drăguș), și cu mai mulți oameni... Dacă toți spun că așa e, și cu Hagi o să mă consult... Dacă toți spun că el e vârf, atunci va juca vârf, nu?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport

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