Alexandru Musi (22 de ani), internațional de tineret și titular incontestabil la Dinamo în acest debut de sezon, a fost supus unei intervenții chirurgicale după accidentarea la menisc, motiv pentru care va lipsi o perioadă bună de timp.

Alexandru Musi s-a operat! E OUT o lună

Din informațiile Sport.ro, atacantul dinamovist va absenta aproximativ o lună. Vestea bună pentru Dinamo este că, după următoarea etapă, urmează întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, adică o pauză de aproximativ trei săptămâni.

Musi va lipsi de la acțiunile echipei naționale. Era o prezență obișnuită la naționala de tineret și s-a zvonit că ar fi fost chiar în atenția lui Gică Hagi pentru o convocare la naționala de seniori.

Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant.

Câinii adună puncte pentru zilele grele

Marian Iancu a lăudat organizarea și constanța echipei antrenate de Nuno Campos. Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara a remarcat parcursul solid din meciurile cu echipele cu pretenții din campionat și a subliniat seriozitatea de care dau dovadă jucătorii.

„Dinamo merge din inerție, forță și viteză, toate acumulate în meciurile cu Craiova, U Cluj și FCSB, pe care le-a învins jucând serios. Cine mai oprește Dinamo ?! Greu de spus. Și mai greu de făcut. Mai sunt Farul și CFR Cluj. Greu, dar nu imposibil. Până atunci se adună puncte bune pentru zile rele. Vor veni. Dar pot fi administrate. Totul este să ia punctele care le sunt destinate. Le sunt la îndemână. Și o fac. Respect, Dinamo, pentru seriozitatea cu care tratați fotbalul. Țineți-o tot așa și vom avea surprize mari în acest campionat”, a scris Marian Iancu pe Facebook.