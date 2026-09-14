„Câinii” s-au mișcat bine în perioada de transferurui, iar una dintre mutările care au atras atenția este Dean Zandbergen. Atacantul olandez a venit de la VVV-Venlo pentru 500.000 de euro și a marcat deja la primul meci ca titular.

Zandbergen, înalt de 1,88 metri, a fost adus pe 1 septembrie, după un start excelent în campionatul Olandei, cu patru goluri în patru partide. Nuno Campos l-a introdus în repriza secundă contra FCSB, iar apoi i-a oferit primul meci din primul minut la Csikszereda.

Marius Cheregi de abia așteaptă să vadă ce poate Zandbergen

Atacantul nu a dezamăgit. A înscris pentru 2-1 în minutul 37, după o pasă lungă excelentă a portarului Benjamin Bellaarouch. Finalizarea olandezului a atras atenția lui Marius Cheregi, campion invincibil cu Dinamo în sezonul 1991/92.

„Să îl vedem și pe vârful ăsta olandez care a venit acum. Sunt foarte curios. Un olandez să vină aici, în regiunea carpato-danubiană, e o premieră. Nu știu dacă au mai fost olandezi la noi.

Dacă nu ai timp, nu se fac relații de joc. Cum e și la echipa națională: de ce e foarte greu să fii selecționer? Pentru că vin jucătorii din alte țări și nu se cunosc”, a spus Cheregi pentru Sport.ro.

Zandbergen și-a început cariera la Excelsior U17 și a mai trecut pe la Barendrecht U19, Westlandia U21, Excelsior M U21, TOGB, Sparta U21, FC Dordrecht și VVV-Venlo.