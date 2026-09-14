EXCLUSIV Transfer surpriză făcut de Dinamo: „E o premieră!”

Transfer surpriză făcut de Dinamo: „E o premieră!” Superliga
Ionut Stoica
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Dinamo a avut o perioadă bună de mercato.

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DinamoNuno CamposMarius CheregiDean Zandbergen
Din articol

„Câinii” s-au mișcat bine în perioada de transferurui, iar una dintre mutările care au atras atenția este Dean Zandbergen. Atacantul olandez a venit de la VVV-Venlo pentru 500.000 de euro și a marcat deja la primul meci ca titular.

Zandbergen, înalt de 1,88 metri, a fost adus pe 1 septembrie, după un start excelent în campionatul Olandei, cu patru goluri în patru partide. Nuno Campos l-a introdus în repriza secundă contra FCSB, iar apoi i-a oferit primul meci din primul minut la Csikszereda.

Marius Cheregi de abia așteaptă să vadă ce poate Zandbergen

Atacantul nu a dezamăgit. A înscris pentru 2-1 în minutul 37, după o pasă lungă excelentă a portarului Benjamin Bellaarouch. Finalizarea olandezului a atras atenția lui Marius Cheregi, campion invincibil cu Dinamo în sezonul 1991/92.

„Să îl vedem și pe vârful ăsta olandez care a venit acum. Sunt foarte curios. Un olandez să vină aici, în regiunea carpato-danubiană, e o premieră. Nu știu dacă au mai fost olandezi la noi.

Dacă nu ai timp, nu se fac relații de joc. Cum e și la echipa națională: de ce e foarte greu să fii selecționer? Pentru că vin jucătorii din alte țări și nu se cunosc”, a spus Cheregi pentru Sport.ro.

Zandbergen și-a început cariera la Excelsior U17 și a mai trecut pe la Barendrecht U19, Westlandia U21, Excelsior M U21, TOGB, Sparta U21, FC Dordrecht și VVV-Venlo.

La momentul redactării acestui articol, Dinamo ocupă primul loc în Superliga. „Câinii” au acumulat 20 de puncte și sunt urmați de Rapid (18), Universitatea Craiova (17), Petrolul (15), Farul (14) și Sepsi OSK (13).

Pentru trupa din Ștefan cel Mare urmează meciul cu Farul Constanța, pe teren propriu, în etapa a 10-a. Partida este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30 și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

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