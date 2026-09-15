FCSB a terminat la egalitate, 2-2, cu Petrolul, iar Arnold Garita a fost „luat la ochi” de Nana Falemi. Fostul fundaș al roș-albaștrilor nu l-a menajat deloc pe atacantul camerunez.

Garita a fost titular și a obținut penalty-ul transformat de Ofri Arad, dar Falemi consideră că acesta trebuie să ofere mult mai mult în jocul fără minge.

„Garita are calitate. Ideea e în felul următor: eu vreau când are minge, ia, frate, și aleargă! Fă pressing! Miculescu făcea pressing, Korenica făcea pressing, toți făceau. Muhar cu Arad făceau pressing. Arad a ajuns și la finalizare. Garita nu făcea nimic! FCSB a avut nevoie de mai mult dinamism în față”, a spus Falemi pentru Sport.ro.

„Nu e jucător de FCSB!” / „E în altă galaxie cu gândirea!”

Fostul dublu campion al României a avut un mesaj și mai dur când a fost întrebat dacă Arnold Garita este un jucător de FCSB.

„În momentul ăsta e jucător să intre rezervă, poate. Dar nu e de FCSB în momentul ăsta. Are calități, are niște trucuri de atacant, dar e prea plângăcios. La cât ești de mare, n-ai voie să plângi. La Steaua (n.r - FCSB) nu ai voie să te văicărești!

Garita e prea plângăcios și nu face pressing. E greoi! Se vedea că îți dă centrare. Fă pasul în față, că ai spațiul liber! Nu e că e greoi. Gândește încet! Prea încet! El e în altă galaxie cu gândirea! Dacă pleacă la timp, are o dinamică bună, îți arată că poate, dar e cu mintea în altă parte”, a continuat Falemi.

Garita a ajuns la FCSB sub formă de împrumut de la Shijiazhuang Gongfu, din China, pentru șase luni. Atacantul a strâns momentan cinci apariții și 307 minute în tricoul roș-albastru.