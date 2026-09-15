Atacantul adus cu mare tam-tam de Gigi Becali la FCSB a intrat în minutul 71, în locul lui David Miculescu, și a bifat primele minute pentru trupa bucureșteană.

Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB

Drăguș a început partida pe banca de rezerve, deși Marius Baciu spunea înaintea meciului că fotbalistul mai are nevoie de timp până să intre în ritmul competiției. La scorul de 2-2, tehnicianul a decis însă să îl trimită pe teren.

La final, Drăguș a venit la zona mixtă alături de fiica sa și a vorbit despre debutul la FCSB și despre perioada următoare.

„Sper ca cât mai repede să fim bine cu toții. Am mai jucat, nu e ceva nou, v-am spus, nu e ușor când nu ai meciuri și nu e ușor să intri direct în ritmul jocului. Sper ca cât mai repede să fiu 100% și, indiferent de poziție, să pot să ajut, să dau totul pentru echipă.

E un sentiment plăcut să fii din nou acasă, să fii în fața suporterilor, e vorba doar că îți dorești să răsplătești încrederea și să aduci bucurii oamenilor. La echipa națională e aceeași chestie.

(n.r. – despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali) Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e o presiune. E pur și simplu un obiectiv și vom vedea dacă o să ajungem la el sau nu. Nu e niciun fel de presiune, e doar dorința de a ajunge acolo și e un obiectiv pe care și eu îmi doresc să îl ating.

Clar nu va fi ușor, nu e chiar atât de ușor. Mereu dau mai mult decât pot și e un pic diferit față de alte locuri, să zic așa, dar mi-au dat încredere, m-au încurajat și cred că o să fie totul bine”, a spus Denis Drăguș la zona mixtă.

În urma acestei partide, FCSB ocupă locul #7 în Superliga României, cu 12 puncte după nouă etape. Pentru trupa lui Gigi Becali urmează un duel în deplasare cu Universitatea Craiova, sâmbătă, 19 septembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.