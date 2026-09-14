Gigi Becali, primele impresii despre Denis Drăguș după debutul la FCSB: ”Va juca acolo!”

La finalul jocului, Gigi Becali a tras primele concluzii despre noul atacant al lui FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că, deși nu a apucat să îl vadă pe Denis Drăguș, este convins că fotbalistul are o mare calitate și spune că, deși nu are ritm, fotbalistul a ieșit în evidență.

”Ce să zic de Drăguș? Poți să îl vezi în 20 de minute? Calitatea lui se vede, când are mingea la picior, fără probleme, trece pe lângă adversar. Nu poți să zici ceva de Drăguș acum. Pe Drăguș îl știm. Ce să spun despre Drăguș. Dacă nu știam îi mai dădeam salariu de un milion? (...)

Asta da. O să vorbesc și eu, o să mă consult și cu el (n.r - Cu Drăguș), și cu mai mulți oameni... Dacă toți spun că așa e, și cu Hagi o să mă consult... Dacă toți spun că el e vârf, atunci va juca vârf, nu?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport