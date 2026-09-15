Petrolul a deschis rapid scorul pe Arena Națională prin N'Lundulu, după o fază spectaculoasă din minutul 2. FCSB s-a redresat imediat și a trecut la conducere la jumătatea primei reprize, după golurile lui Ofri Arad (14' - penalty) și Meriton Korenica (24').

Ciprian Marica, ironic: "Lăsați-l pe domnul Becali, că uite ce se poate întâmpla!"

După ce a trecut la conducere, FCSB a mai contat foarte puțin pe planul ofensiv, în special în repriza secundă. Profitând de apatia gazdelor, Petrolul a egalat prin Malula, în minutul 66.

La finalul jocului, Gigi Becali le-a reproșat celor din staff că l-au înlocuit pe Karlo Muhar la pauză, considerând că FCSB a pierdut astfel mijlocul terenului. În schimb, patronul a recunoscut că el a dictat schimbarea celuilalt mijlocaș central, Ofri Arad, cuplul de închizători devenind Eddy Gnahore - Joao Paulo.

Prezent la VOYO Sport Live, Ciprian Marica a ironizat modul în care Gigi Becali și staff-ul de la FCSB au împărțit schimbările la partida cu Petrolul.

"Mie încă o dată mi se demonstrează că această conducere multicefală nu e bună. Lăsați-l pe domnul Becali, de ce vă băgați peste el?! Că uite ce se poate întâmpla. S-a văzut cu ochiul liber că nu trebuie să te bagi", a spus Marica.

Robert Niță: "Pauza a schimbat tot!"

Prezent în studio, Robert Niță a susținut și el că FCSB a ratat victoria din cauza celor două schimbări de la pauză.

"Rezultat oarecum previzibil. FCSB era într-o criză de rezultate, cu anumite discuții legate de înlocuirea lui Baciu, conflictele cu Tănase și Crețu. Au mutat apoi numeric și valoric foarte bine. De partea cealaltă, Petrolul avea multe puncte peste valoarea lotului și al jocului arătat în anumite partide. O echipă agresivă, cu calitate individuală bună și o echipă care, de regulă, nu prea ratează. Avem exemplul de aseară, când la prima fază, o fază de PlayStation, deschid scorul.

Pauza a schimbat tot. Se fac schimbări, FCSB pierde mijlocul terenului. Nu înțeleg de ce a ieșit Arad. Am înțeles că una a făcut-o antrenorul și alta a făcut-o staff-ul. Ok, Muhar greșește la primul gol, dar o face la 60 de metri de poartă. Dacă iei 4-5 galbene în prima repriză, îi scoți pe toți la pauză? Lasă măcar pe unul care nu e atât de agresiv. Ai băgat jucători care n-au fost deloc în ritmul jocului. Au pierdut din agresivitate la mijlocul terenului, iar adversarul a venit peste ei. Meciul s-a terminat cu o dublă ocazie mare, inclusiv una a lui Drăguș, preferatul patronului. E clar că Petrolul e mulțumită cu egalul. Iar pentru FCSB urmează un meci foarte important, la Craiova, care poate însemna despărțirea de Baciu, așa cum a spus patronul", a spus Robert Niță.