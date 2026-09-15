Fiorentina vine după o victorie spectaculoasă în Serie A, 4-2 pe terenul lui Venezia. Înaintea acestui succes, echipa lui Paolo Vanoli avea trei înfrângeri consecutive în campionat: 0-4 cu AS Roma, 0-3 cu Frosinone și 1-2 cu Torino.

Fiorentina - Pisa, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 22:00.

Pisa are un bilanț mai bun în ultimele meciuri. Formația lui Paolo Bianco a pierdut cu Entella, 1-4, dar a câștigat precedentele două partide din campionat, 3-0 cu Juve Stabia și 2-1 cu Catanzaro.

În turul precedent din Coppa Italia, Pisa a trecut de Empoli la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar. Fiorentina a eliminat-o pe Benevento, scor 4-1.

Câștigătoarea duelului de pe Stadio Artemio Franchi va întâlni Napoli în optimile de finală ale Cupei Italiei. Partida va fi arbitrată de Livio Marinelli și începe la ora 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1.