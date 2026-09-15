Final în telenovela Ianis Hagi: "Azi e așteptat anunțul oficial"

Final în telenovela Ianis Hagi: &quot;Azi e așteptat anunțul oficial&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Ianis Hagi (27 de ani) părea că se îndreaptă spre un transfer la Maccabi Tel Aviv, însă pista nu mai este disponibilă pentru mijlocașul de la Alanyaspor.

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Transferul lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv a picat. Israelienii transferă alt străin în penultima zi de mercato

Cu minute destul de puține în startul acestui sezon, Ianis Hagi ar fi ajuns pe lista celor de la Maccabi Tel Aviv, liderul la zi din campionatul Israelului. Până la urmă, mutarea a picat, anunță presa israeliană, care dezvăluie și varianta spre care s-a reorientat Maccabi.

Maccabi Tel Aviv are dreptul de a mai înregistra un singur jucător străin până la finalul perioadei de mercato, miercuri seara. Alesul clubului este Morgan Bokele (22 de ani), un francez de origine cameruneză, care evoluează pe postul de extremă stânga la Metz.

Walla scrie că transferul lui Bokele ar urma să fie anunțat oficial astăzi. Ar fi vorba despre un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru fotbalistul care a jucat până acum doar în Franța, la Metz, Epinal sau Dunkerque.

Având în vedere că aproape toate ferestrele de transferuri din campionatele importante s-au închis, sunt șanse foarte mari ca Ianis Hagi să rămână la Alanyaspor cel puțin până în iarnă. Contractul actual al mijlocașului se întinde până în iunie 2027.

Ianis Hagi, impact imediat în ultima etapă din Turcia

Ianis Hagi a jucat puțin peste 35 de minute în remiza dintre Alanyaspor și Goztepe, scor 2-2, în runda a cincea din campionatul Turciei. Mijlocașul român a fost introdus în minutul 58 și a reușit un assist pentru golul care i-a adus un punct echipei sale.

În minutul 75, Ianis Hagi a trimis o centrare excelentă în careu din poziție laterală. Gaius Makouta a apărut la finalizare și a înscris pentru 2-2.

Mijlocașul a avut o contribuție importantă și la primul gol al echipei sale, reușit de Paulo Fernandes în minutul 63. Ianis a recuperat o minge la mijlocul terenului, iar de acolo a plecat faza golului.

Anterior, Goztepe a condus de două ori, în urma golurilor marcate de Rhaldney (28') și Juan (73'), în timp ce pentru Alanyaspor a mai punctat Paolo Fernandes (63').

Pentru Ianis Hagi este prima contribuție notabilă din acest sezon. Mijlocașul a ratat primele două etape din cauza unor probleme medicale, a prins aproximativ 20 de minute contra lui Eyupspor (1-2), iar la duelul cu Rizespor (1-0) a fost titular, însă a fost înlocuit după doar 40 de minute.

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