Final în telenovela Ianis Hagi: "Azi e așteptat anunțul oficial"

Transferul lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv a picat. Israelienii transferă alt străin în penultima zi de mercato

Cu minute destul de puține în startul acestui sezon, Ianis Hagi ar fi ajuns pe lista celor de la Maccabi Tel Aviv, liderul la zi din campionatul Israelului. Până la urmă, mutarea a picat, anunță presa israeliană, care dezvăluie și varianta spre care s-a reorientat Maccabi.

Maccabi Tel Aviv are dreptul de a mai înregistra un singur jucător străin până la finalul perioadei de mercato, miercuri seara. Alesul clubului este Morgan Bokele (22 de ani), un francez de origine cameruneză, care evoluează pe postul de extremă stânga la Metz.

Walla scrie că transferul lui Bokele ar urma să fie anunțat oficial astăzi. Ar fi vorba despre un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru fotbalistul care a jucat până acum doar în Franța, la Metz, Epinal sau Dunkerque.