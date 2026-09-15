Ciprian Marica și Robert Niță sunt invitații lui Cristi Pintea la ediția de marți, 15 septembrie, a emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Emisiunea este difuzată de luni până vineri pe VOYO SPORT 1 și aduce în prim-plan cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, alături de invitați din lumea sportului.

Nana Falemi: „Nu faci asta decât dacă vrei să pierzi meciul”

Fostul jucător de la FCSB și Petrolul a vorbit despre duelul din Superliga dintre cele două echipe.

Nana Falemi a explicat în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE că schimbările făcute la pauză de FCSB, când au ieșit Karlo Muhar și Joao Paulo, au fost eronate și au decis soarta jocului.

„Îmi place de Garita, tot respectul pentru că face munca de jos în teren și asta contează, dar primul jucător care intră cu o greutate în plus. Era mult prea lent, în prima repriză a primit mingea în fața porții și a fost al doilea la minge.

Ei aveau nevoie în contuare de viteză în față, iar ei scot ambii mijlocași centrali, deci nu faci asta decât dacă vrei să pierzi meciul. Nu ai voie să te iei de Baciu, te bate Dumnezeu.

(n.r. patronul a declarat că Muhar a fost scos la hotărârea staff-ului, iar pe Arad l-a scos el) Deci i-au scos pe amândoi, nu s-a mai pomenit în istoria fotbalului să scoți ambii mijlocași centrali în condițiile în care conduci la pauză și joci mai bine, nu am văzut niciodată, nu există așa ceva”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.