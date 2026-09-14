Atacantul de 23 de ani nu s-a mai regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, iar în această perioadă a ajuns la un acord cu Levadiakos. Formația din Grecia este pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, doi oameni pe care Popescu îi cunoaște foarte bine de la FCSB.

FCSB a oficializat plecarea lui Tavi Popescu înainte de meciul cu Petrolul: „Mult succes!”

Mutarea fusese anunțată deja de clubul grec, iar acum FCSB a confirmat oficial împrumutul. Octavian Popescu va evolua la Levadiakos până la finalul sezonului, fără opțiune de cumpărare.

„FCSB anunță că Octavian Popescu va evolua, până la finalul acestui sezon, la Levadiakos, în prima ligă din Grecia. Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, a transmis FCSB pe pagina oficială de Facebook, cu o oră înaintea meciului cu Petrolul.