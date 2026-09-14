OFICIAL Transferul anunțat de FCSB cu o oră înainte de meciul cu Petrolul: „Mult succes!”

Transferul anunțat de FCSB cu o oră înainte de meciul cu Petrolul: „Mult succes!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se duelează cu Petrolul în etapa a noua din Superliga României, iar cu o oră înaintea partidei a anunțat oficial plecarea lui Octavian Popescu.

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Atacantul de 23 de ani nu s-a mai regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, iar în această perioadă a ajuns la un acord cu Levadiakos. Formația din Grecia este pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, doi oameni pe care Popescu îi cunoaște foarte bine de la FCSB.

FCSB a oficializat plecarea lui Tavi Popescu înainte de meciul cu Petrolul: „Mult succes!”

Mutarea fusese anunțată deja de clubul grec, iar acum FCSB a confirmat oficial împrumutul. Octavian Popescu va evolua la Levadiakos până la finalul sezonului, fără opțiune de cumpărare.

„FCSB anunță că Octavian Popescu va evolua, până la finalul acestui sezon, la Levadiakos, în prima ligă din Grecia. Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, a transmis FCSB pe pagina oficială de Facebook, cu o oră înaintea meciului cu Petrolul.

Ce a declarat Octavian Popescu

Înainte de a pleca în Grecia, Octavian Popescu și-a manifestat dorința de a reveni la echipa națională. Atacantul speră că, sub comanda lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, va ajunge, din nou, în top.

Sunt motivat să ajung în top și sper să revin la echipa națională. Sper să mă ajute și eu să îi ajut pe ei la rândul meu. Pentru un fotbalist e important să joace și din asta să câștige încrederea.

Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitați, am patru pase de gol și un gol în patru meciuri, cinci. Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubește și le mulțumesc. Am primit mai multe mesaje de încurajare.

(n.r. despre Elias Charalambous și Mihai Pintilii) Am vorbit, da, da. Mi-au zis că mă așteaptă. E și Șut, și Pantea”, a declarat Octavian Popescu.

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