LIVE VIDEO Genoa - FC Sudtirol, duel românesc în Coppa Italia, EXCLUSIV pe VOYO la ora 19:00!

Genoa - FC Sudtirol, duel românesc în Coppa Italia, EXCLUSIV pe VOYO la ora 19:00! Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Meciurile din Coppa Italia sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Genoafc sudtiroldan sucuRares BurneteCoppa Italia
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Genoa - FC Sudtirol

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO (AICI)

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, locul 19 (penultimul) în Serie A după primele 4 etape, joacă astăzi în 16-imile Cupei Italiei cu FC Sudtirol, locul 3 din Serie B.

Rareș Burnete a spart gheața la FC Sudtirol

La trupa din Bolzano evoluează în acest sezon și atacantul român Rareș Burnete, împrumutat de la Lecce.

În acest debut de sezon din Serie B, internaționalul nostru de tineret a evoluat în patru meciuri și a înscris un gol (în 2-0 cu Catanzaro din această lună).

Genoa lui Dan Șucu, pusă la zid: „Transferuri de nota trei! Nu-l ajută deloc pe antrenor”

Jurnalistul și comentatorul sportiv Riccardo Trevisani a analizat situația clubului genovez și a criticat vehement modul în care Dan Șucu și conducerea lui Genoa au gestionat perioada de transferuri, lăsându-l descoperit pe antrenorul Daniele De Rossi.

„Campania de achiziții a celor de la Genoa primește o notă de trei. Frosinone, următorul adversar, nu este o echipă mai slabă decât Genoa. În ceea ce-l privește pe De Rossi, clubul comite aceeași eroare ca în cazurile lui Vieira și Gilardino, este pur și simplu același film. Vine un tehnician, salvează formația de la retrogradare, iar apoi i se vând jucătorii de bază. L-au cedat pe Norton-Cuffy și nu au adus pe nimeni în loc, cu excepția lui El Shaarawy, venit liber de contract”, a spus Trevisani, pentru Cronache di Spogliatoio.

Analistul italian a subliniat și scăderea calității tehnice a lotului, amintind de absențele majore din lot.

„Osmajic se descurcă bine, însă dacă echipa a fost gândită anul trecut să capete un plus de calitate, acest lucru nu s-a întâmplat: Amorim nu atinge acel nivel, Malinovskyi a plecat, iar Traoré este mereu accidentat. În prezent trebuie să-ți pui din nou casca de protecție și să încerci să redresezi situația altfel, exact ca în sezonul precedent. Nu va fi deloc ușor; se speră că Genoa va găsi resursele necesare, dar campania de transferuri nu-i oferă niciun sprijin antrenorului pentru a face performanță”, a mai spus italianul.

Lotul convocat de Genoa pentru meciul din Coppa Italia

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