Prezent la flash-interviu, antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre evoluția echipei, problemele din defensivă, debutul lui Denis Drăguș și situația sa pe banca FCSB. Marius Baciu a apreciat prima repriză, dar nu și-a explicat scăderea din partea secundă. FCSB a intrat la pauză cu avantaj, 2-1, însă Petrolul a egalat în minutul 66.

Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2.

„Am avut o repriză foarte bună, poate printre cele mai bune reprize, care ne-a satisfăcut, chiar dacă, știu eu, am făcut câteva greșeli. Cred că mai puteam marca. Am pus stăpânire pe joc, am avut control, dar dacă nu marchezi să faci acolo 3-1, a fost destul de greu, iar a doua repriză chiar nu mi-o explic. Muhar... a fost o discuție că nu e 100%, și el e un băiat de mare caracter. Noi credem în el, că va fi o soluție extraordinară pentru echipa asta. Îl văd cum vorbește cu colegii, dar nu este 100%. Ne gândeam că poate joacă 50-60 de minute, dar a avut cartonașul ăla galben și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A ieșit și Ofosu și normal că nu am mai avut stăpânire la mijlocul terenului cum ne-am dorit. Nu am avut consistență, luciditate, multe lucruri, până când ne-au egalat. Și după am început să forțăm, chiar dacă am avut câteva ocazii foarte clare de a marca, dar nu a fost un joc care să-mi placă ca în prima repriză.

(n.r. - despre fundașii centrali) Fotbalul greșeala o așteaptă. Nu știu ce să facem. Nu pot discuta acum. Trebuie să văd mai bine. Nu am închis destul de bine central acolo. Nu vreau să discut nimic până nu vedem corect și concret fazele. Deocamdată doar doi fundași centrali avem.

Denis Drăguș, e primul meci. A încercat, nu ai ce să discuți. A încercat să ia acțiuni individuale. A avut momente bune. Acolo se vede puțin lipsa de încredere, dar pe parcurs cred că va fi un jucător foarte important pentru noi. Are nevoie de ritm.

Atât de importantă e echipa, nu cred că mai contează Marius Baciu acum. Voi face tot ce îmi stă în puteri cât voi sta aici. Important e ca echipa asta să funcționeze și să se ridice la nivelul pretențiilor. Patronul a spus ceva, eu am să respect până în ultimul moment decizia dânsului. Eu chiar sunt foarte motivat în fiecare zi pentru că avem jucători foarte buni și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele zile. Trebuie să fim concentrați la ce avem de făcut, pentru că, daca rămânem cu prima repriză, eu cred că echipa a arătat extraordinar astăzi.

Dacă se termina la pauză, câștigam și noi, nu? Într-adevăr, avem nevoie de puncte. E început de campionat, ai frânturi, avem joc bun. Nici cu Dinamo nu pot să spun că nu am avut momente bune. Și cu Pitești. Ultimele trei etape, echipa a arătat chiar cât de cât bine. Dacă nu marchezi... A doua repriză, dacă marcam din ocaziile pe care le-am avut măcar una, cred că puteam discuta altfel lucrurile. Trebuie să dăm gol și goluri ca să putem câștiga. Prea mult greșim”, a spus Marius Baciu la finalul partidei.

În urma acestei partide, FCSB ocupă locul #7 în Superliga României, cu 12 puncte după nouă etape. Pentru trupa lui Gigi Becali urmează un duel în deplasare cu Universitatea Craiova, sâmbătă, 19 septembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.