Gigi Becali i-a dat un ultimatum antrenorului. Trebuia să scoată patru puncte din meciurile cu Petrolul și cu Craiova pentru a continua pe banca tehnică. Având în vedere că meciul cu Petrolul s-a încheiat cu o remiză, scor 2-2, pare că Baciu este obligat la victorie pentru a continua.

În același timp, Marius Șumudică, despre care s-a spus că ar putea prelua-o pe FCSB, și-a cerut iertare în fața suporterilor roș-albaștri, după ce Gigi Becali i-a transmis indirect că, pentru a ajunge antrenorul echipei, trebuie să se pună bine cu fanii.

În acest context, Nana Falemi și Robert Niță au avut un dialog în contradictoriu la emisiunea VOYO SPORT LIVE pe tema antrenorului de la FCSB. Totul a plecat de la opiniile diferite ale celor doi în legătură cu treaba pe care Marius Baciu o face la FCSB.

Dacă Robert Niță a insinuat că Baciu nu este genul de antrenor care să poată face performanță în condițiile de la FCSB, unde Gigi Becali se implică în tot ceea ce ține de alcătuirea echipei, Nana Falemi a transmis că este foarte mulțumit de felul în care arată echipa sub comanda antrenorului și este convins că, după noile transferuri, roș-albaștrii vor arăta din ce în ce mai bine.

Robert Niță : ”De Baciu îți place?”

: ”De Baciu îți place?” Nana Falemi : ”Normal că îmi place de Baciu!”

: ”Normal că îmi place de Baciu!” Ciprian Marica : ”Ce îți place?”

: ”Ce îți place?” Nana Falemi : ”Cum să nu-mi placă de Baciu? Vezi circulația balonului, vezi cum se duce dintr-o parte în alta?”

: ”Cum să nu-mi placă de Baciu? Vezi circulația balonului, vezi cum se duce dintr-o parte în alta?” Robert Niță : ”Tu ai văzut trasee la FCSB aseară, Fale?”

: ”Tu ai văzut trasee la FCSB aseară, Fale?” Nana Falemi : ”Bineînțeles că am văzut, duc jocul de pe o parte pe alta, mingea trece pe la toată lumea, mingea circulă foarte bine, jocul este aerisit, dar, ca să vezi niște trasee din avion, ai nevoie ca jucătorii ăștia să joace mai mult împreună. Ei nu au cinci meciuri împreună, ce trasee vrei să vezi?. Ieri a jucat Muhar pentru prima dată. La Korenica e al doilea meci, Drăguș e la primul meci.”

: ”Bineînțeles că am văzut, duc jocul de pe o parte pe alta, mingea trece pe la toată lumea, mingea circulă foarte bine, jocul este aerisit, dar, ca să vezi niște trasee din avion, ai nevoie ca jucătorii ăștia să joace mai mult împreună. Ei nu au cinci meciuri împreună, ce trasee vrei să vezi?. Ieri a jucat Muhar pentru prima dată. La Korenica e al doilea meci, Drăguș e la primul meci.” Robert Niță : ”La început de sezon, când erau titulari și Crețu, și Tănase, ai văzut trasee?”

: ”La început de sezon, când erau titulari și Crețu, și Tănase, ai văzut trasee?” Nana Falemi: ”E nevoie de timp, ei erau cu gândul la plecare. Olaru și Tănase au și plecat. Crețu a plecat, s-a întors. S-a schimbat ceva în echipă, acum se vede și mai mult impactul pe care Șut l-a avut la mijlocul terenului. De un an și ceva, FCSB nu mai joacă, a căzut mijlocul. El era truditorul la mijlocul terenului”.

Falemi a continuat și, întrebat dacă Baciu ar putea fi demis după meciul cu Universitatea Craiova în cazul unui rezultat negativ, a transmis că Gigi Becali ar face o mare greșeală dacă l-ar da afară pe tehnician.

Nana Falemi : ”E foarte greu să o bați pe Craiova. Dacă facem egal la Craiova, trebuie să considerăm ca pe o victorie. Nu suntem în postura în care să zicem că mergem la victorie la Craiova. FCSB trebuie să meargă la victorie peste tot, dar Craiova nu e FC Cojeasca. E echipa campioană. Nu putem să emitem mari pretenții la Craiova. Dacă jucăm ca în prima repriză, dar îmi e teamă la schimbări, se schimbă ceva și se dă totul peste cap. Plus că e presiune. Sper la un egal”.

: ”E foarte greu să o bați pe Craiova. Dacă facem egal la Craiova, trebuie să considerăm ca pe o victorie. Nu suntem în postura în care să zicem că mergem la victorie la Craiova. FCSB trebuie să meargă la victorie peste tot, dar Craiova nu e FC Cojeasca. E echipa campioană. Nu putem să emitem mari pretenții la Craiova. Dacă jucăm ca în prima repriză, dar îmi e teamă la schimbări, se schimbă ceva și se dă totul peste cap. Plus că e presiune. Sper la un egal”. Robert Niță : ”Să ne așteptăm ca după meciul cu Craiova, Marius Baciu va fi schimbat, nu?”

: ”Să ne așteptăm ca după meciul cu Craiova, Marius Baciu va fi schimbat, nu?” Nana Falemi : ”Nu mă aștept la lucrul ăsta. Atunci când îi strici jucăria omului... Am tot respectul pentru Gigi... dar dacă îi strici jucăria omului, te vede Dumnezeu.”

: ”Nu mă aștept la lucrul ăsta. Atunci când îi strici jucăria omului... Am tot respectul pentru Gigi... dar dacă îi strici jucăria omului, te vede Dumnezeu.” Robert Niță : ”Păi în prima repriză, când i-a făcut echipa, nu i-a stricat jucăria?”

: ”Păi în prima repriză, când i-a făcut echipa, nu i-a stricat jucăria?” Nana Falemi : ”Dacă i-a făcut echipa, de ce îl dai afară?”

: ”Dacă i-a făcut echipa, de ce îl dai afară?” Robert Niță : ”I-a trasat un obiectiv, patru puncte din șase posibile.”

: ”I-a trasat un obiectiv, patru puncte din șase posibile.” Nana Falemi: ”Îi faci și schimbările și dai afară pe cine vrei tu, când vrei tu!”

”Îi faci și schimbările și dai afară pe cine vrei tu, când vrei tu!” Robert Niță : ”Când a ajuns acolo, nu știa că așa se întâmplă?”

: ”Când a ajuns acolo, nu știa că așa se întâmplă?” Nana Falemi: ”Știa că așa se întâmplă, dar când a câștigat campionate cu Reghe, nu se băga așa de mult. S-a băgat la început, dar a văzut că echipa câștigă. Mergea mai ușor. Baciu e la început.

”Știa că așa se întâmplă, dar când a câștigat campionate cu Reghe, nu se băga așa de mult. S-a băgat la început, dar a văzut că echipa câștigă. Mergea mai ușor. Baciu e la început. Robert Niță : ”Se bagă pentru că nu merg lucrurile, că nici pentru Pintilii și Elias nu se băga, că mergeau lucrurile!”

: ”Se bagă pentru că nu merg lucrurile, că nici pentru Pintilii și Elias nu se băga, că mergeau lucrurile!” Nana Falemi: ”Ai 2-1 la pauză, echipa joacă bine, ai peste 60% posesie. E ca și cum vrei să pierzi meciul. Asta e rețeta, scoți mijlocașii centrali și fundașii centrali și ai pierdut meciul. E simplu, oricine știe asta.”

Nana Falemi: ”Sper că Șumudică nu va ajunge la FCSB!”

Pe finalul intervenției, Falemi a comentat posibilitatea ca Marius Șumudică să devină antrenorul celor de la FCSB, mai ales că antrenorul celor de la CFR Cluj a ținut să își ceară scuze în fața fanilor roș-albaștri.

Falemi a mărturisit că nu își dorește ca Șumudică să o preia pe FCSB, deoarece antrenorul nu este deloc compatibil cu ceea ce înseamnă gruparea roș-albastră.

”Eu sper că nu, Șumudică nu este potrivit pentru FCSB. Nu e potrivit, pur și simplu. Nu e compatibil cu cultura. Am tot respectul pentru el, dar nu îl văd la Steaua. Are experiență, a obținut rezultate, dar e ca și cum ai zice că Mourinho se potrivește la Barcelona (n.r. Mourinho a fost antrenor secund la Barcelona). Mourinho e mare antrenor, dar nu se potrivește la Barcelona. Ca și cum Mircea Lucescu se potrivea la Steaua.

I-a zis nea Ion Alexandrescu: <<Mircea, ești prea defensiv, noi jucăm un fotbal în viteză, nu te potrivești la Steaua!>>. S-a dus la Dinamo, iar la Steaua l-a adus pe Ienei. E simplu, sunt culturi diferite, pur și simplu. Nu e vorba de valoare, pur și simplu nu se potrivește. Sunt două culturi diferite, cum a fost Mirea Rednic când s-a dus la CFR Cluj. Nu se potrivește, el e alt stil. Am zis în direct și după patru etape a plecat. Rednic a recunoscut lucrul ăsta”, a încheiat Falemi.