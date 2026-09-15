Dinamo este pe primul loc, cu 20 de puncte, la două distanță de Rapid după nouă etape, dar cu toate acestea fostul campion al României și al Germaniei vede o altă favorită la titlu în Superliga României.

Vlad Munteanu este convins că Universitatea Craiova are prima șansă pentru a câștiga al doilea titlu la rând, după ce în sezonul precedent a reușit ”eventul”: Cupa și campionatul.

Vlad Munteanu: ”O văd favorită pe Craiova, apoi Dinamo”

Chiar și așa, fostul internațional vede cu ochi buni schimbarea de la Dinamo și felicită conducerea clubului pentru deciziile luate în ultima perioadă, atât pe plan sportiv cât și pe plan administrativ.

„În primul rând, vreau să-l felicit pe Andrei Nicolescu pentru munca depusă în ultimii ani. Din punctul meu de vedere, managerial, Dinamo este pe drumul care trebuie. Toți facem greșeli, dar e important să învățăm din ele. Sunt convins că relația dintre ultrași și conducerea lui Dinamo se va rezolva la un moment dat.

Această numire de antrenor dă o nouă față lui Dinamo, o identitate de joc. Sper că pot câștiga un campionat, sunt acolo într-o zonă de a livra foarte bine profesional, dar în momentul de față eu văd Universitatea Craiova mult mai structurată și mult mai puternică.

Dacă ar fi să nominalizez câștigătoarea, o văd pe Craiova. Rapid e la același nivel cu Dinamo, văd ce înseamnă pasiunea antrenorului Pancu, cred că și patronajul, mă refer la domnul Șucu, merită să culeagă roadele pentru investițiile din ultimii patru ani de zile”, a spus Vlad Munteanu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Câinii adună puncte pentru zilele grele

Marian Iancu a lăudat organizarea și constanța echipei antrenate de Nuno Campos. Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara a remarcat parcursul solid din meciurile cu echipele cu pretenții din campionat și a subliniat seriozitatea de care dau dovadă jucătorii.

„Dinamo merge din inerție, forță și viteză, toate acumulate în meciurile cu Craiova, U Cluj și FCSB, pe care le-a învins jucând serios. Cine mai oprește Dinamo ?! Greu de spus. Și mai greu de făcut. Mai sunt Farul și CFR Cluj. Greu, dar nu imposibil. Până atunci se adună puncte bune pentru zile rele. Vor veni. Dar pot fi administrate. Totul este să ia punctele care le sunt destinate. Le sunt la îndemână. Și o fac. Respect, Dinamo, pentru seriozitatea cu care tratați fotbalul. Țineți-o tot așa și vom avea surprize mari în acest campionat”, a scris Marian Iancu pe Facebook.