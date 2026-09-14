Chiar dacă, în ultimele săptămâni, intensitatea bombardamentelor a scăzut mult, echipele iraniene au pierdut dreptul de a găzdui meciuri internaționale. Reprezentantele țării, în competițiile asiatice intercluburi, au fost nevoite să desemneze orașe din afara Iranului, unde să joace meciurile din Champions League Elite și Champions League Two. În această a doua competiție, care echivalează cu Liga Europa, a avut Cosmin Olăroiu ghinionul de a da peste o formație iraniană. Pentru că meciul cu Gol-Gohar Sirjan, care va fi difuzat live și în exclusivitate pe VOYO Sport 1, l-a pus pe Oli într-o situație neplăcută.

Atacul lansat de Israel și SUA asupra Iranului, pe 28 februarie, a ieșit din prim-planul știrilor difuzate în România, însă situația din Orient rămâne explozivă, imprevizibilă. Iar fotbalul e afectat din plin.

Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira, LIVE VIDEO pe Voyo Sport 1, marți, de la ora 16:45

În condiții normale, o deplasare în Iran ar fi fost una lejeră pentru un club din Emirate. Durata unui zbor din Abu-Dhabi, de unde e Al-Jazira, până la Kerman, oraș iranian cu cel mai apropiat aeroport internațional de Sirjan, ar fi fost de 80 de minute. De la Kerman până la Sirjan, ar fi urmat un drum cu autocarul de maxim trei ore.

Acum însă, în contextul în care Gol-Gohar Sirjan a rămas fără avantajul terenului propriu, acest club a desemnat orașul Hisor din Tadjikistan pentru a-și disputa meciurile de acasă din Champions League Two. Această opțiune a pus Al-Jazira în situația de a face o deplasare de 13 ore cu avionul până în Tadjikistan!

Din cauza acestei situații, Al-Jazira a și jucat mai devreme în ultima etapă de campionat. Echipa lui Olăroiu a întâlnit Al-Nasr Dubai, joia trecută, remizând pe teren propriu: 1-1.

Marți, de la ora 16:45, meciul Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira din prima etapă a grupelor Champions League Two va fi live și în exclusivitate pe VOYO Sport 1!

Gol-Gohar și Al-Jazira sunt în grupa B din care mai fac parte Al-Muharraq (Bahrain) și Arkadag (Turkmenistan). La finalul fazei grupelor, primele două clasate vor avansa în optimi.

La ultima sa participare în Champions League Two, în sezonul 2024-2025, Cosmin Olăroiu a cucerit trofeul, pe când era la Sharjah (Emirate).