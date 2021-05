Prima veste buna pentru Becali inainte de meciul cu CFR Cluj! Unul dintre jucatorii importanti ar putea reveni in echipa lui Petrea

FCSB are probleme cu accidentarile din lot, insa Becali primeste si o veste buna.

FCSB a pierdut prima pozitie din clasament dupa infrangerile consecutive cu Sepsi si Craiova, insa poate sa revina pe primul loc dupa derby-ul cu CFR Cluj, din etapa urmatoare.

Ros-albastrii au avut probleme cu accidentarile in ultima perioada, iar dupa ce l-au pierdut pe Coman, care a iesit accidentat in primul meci al nationalei, pana la finalul sezonului, au mai suferit si alte pierderi. Pantiru s-a accidentat si el serios la mecul cu Sepsi din playoff si va fi indisponibil minimum noua luni.

Darius Olaru si Andrei Miron s-au accidentat in ultima etapa din sezonul regulat, cu Sepsi. Fundasul central a revenit pe teren, insa mijlocasul care a fost piesa importanta in echipa lui Petrea in acest sezon nu a putut fi recuperat.

Cu toate astea, Olaru s-ar putea intoarce pe teren chiar la meciul cu CFR Cluj, anunta Fanatik, dupa ce a revenit la antrenamente luni. Mijlocasul s-a antrenat separat de echipa, insa sursa citata anunta ca exista sanse mari sa joace cu liderul din acest moment daca forma fizica ii permite.





"Vom arata iar ca o forta!"

Gigi Becali s-a aratat increzator ca o data cu revenirea lui Olaru in lot echipa sa va arata din nou forma din sezonul regulat.

La jumatatea lunii aprilie, patronul a declarat ca mijlocasul ar putea fi apt, in cel mai rau caz, pentru meciul cu CFR Cluj.

"Sunt meciurile de acum, cu Botosani si Clinceni, dar mai apoi revine Olaru. Va fi apt pentru meciul cu Craiova, cel mai rau caz si vom arata iar ca o forta! Am incredere ca Dumnezeu ma va ajuta si vom castiga titlul", a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.