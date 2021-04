"N-a gresit intentionat! Trebuia penalty si rosu in minutul 6, dar nu sunt suparat!" Ce spune Becali despre arbitrajul lui Istvan Kovacs

Patronul FCSB a cerut ca Istvan Kovacs sa nu mai fie delegat la meciurile echipei sale dupa erorile repetate comise impotriva ros-albastrilor.

Dupa ce a aflat ca centralul din Cluj va fi la centru in derby-ul de la Craiova, Becali n-a reactionat furios. "Ma bucur ca e un arbitru de valoare. Ma gandeam ca s-ar putea sa ni-l dea, nici nu prea avea cine altcineva sa fie", a spus Gigi inaintea meciului.

Desi Kovacs a gresit in minutul 6, cand n-a dat penalty pentru un fault asupra lui Adrian Nita, Becali si-a pastrat discursul calm. E sigur ca eroarea n-a fost o razbunare din partea lui Kovacs.

"E penalty si rosu, dar n-a fost intentionata greseala. Nu e vorba ca e ultimul aparator, dar il calca pe glezna, e atac brutal al lui Bancu. Eu pe Kovacs il scot din ecuatia asta. N-ai de ce sa dai vina pe el cand greseste, cand e in dubiu. E arbitru si el, e om. Pe aia cu Camora, de la meciul cu CFR, n-o uit niciodata in viata mea!", a spus Becali la Digisport.

Si oltenii au cerut un penalty inca din minutul 4, cand Cicaldau a fost atacat in careul lui Vlad de catre Radunovic. Faza a fost oarecum similara cu cea incriminata de ros-albastri, in ideea ca presupusul fault s-a produs dupa ce fotbalistul apucase sa finalizeze actiunea.