Continua problemele pentru FCSB! Jucatorul pe care Becali a dat peste doua milioane de euro s-a accidentat din nou 

Problemele se tin lant de Dragos Nedelcu la FCSB.

Mijlocasul de 24 de ani pe care Gigi Becali l-a adus de la Viitorul, in schimbul sumei de 2.13 milioane de euro, s-a accidentat din nou, dupa ce a ratat mare parte din acest sezon.

Nedelcu a acceptat sa joace la echipa a doua a FCSB-ului pentru a prinde cat mai multe minute de joc, astfel incat sa revina la forma dinainte de accidentarea suferita in vara. Cu toate astea, jucatorul s-a accidentat la unul dintre meciurile echipei lui Vintila, anunta ProSport.

Fotbalistul a fost rezerva nefolosita in meciul cu Clinceni, apoi ar fi mers la FCSB 2 pentru meciul din Liga 3, moment in care s-ar fi accidentat. Ulterior, nu a fost inclus in lot pentru meciurile cu Sepsi si Universitatea Craiova din playoff.

Accidentat in vara anului trecut, Nedelcu a revenit pe terenul de joc in decembrie 2020, insa s-a accidentat din nou in cantonamentul FCSB din Turcia, care a avut loc in ianuarie.

In acest sezon, Nedelcu a bifat doar patru aparitii pentru FCSB in toate competitiile, strangand 162 de minute de joc.

De la transferul din 2017, Dragos Nedelcu a fost accidentat in total 307 zile, ratand 49 de meciuri pentru ros-albastri.