"Titanicul lui Becali, lovit decisiv de ghetari". Mihai Mironica dupa Craiova - FCSB: "E scandalos ce se intampla in relatia Kovacs - FCSB. Lui FCSB i-a fost refuzat un penalty clar"

Povestea sezonului celor de la FCSB este stransa in cele doua vizite facute la Craiova. In decembrie, FCSB castiga pe Ion Oblemenco cu 2-0, in final de aprilie pierde cu 2-0.

Acestea au fost momentele de apogeu, respectiv de minim pentru echipa lui Becali. In decembrie, la acea victorie, FCSB arata invincibila, “calca totul in picioare”, cum suna versul cantecului stelist intonat in Peluza Nord inclusiv de Mihai Stoica. Apropo de managerul FCSB-ului, acesta “minimaliza” arogant succesul din decembrie spunand ca a fost obtinut impotriva unei echipe modeste. E, pe terenul acestei echipe modeste, FCSB traieste cel mai umilitor moment din acest sezon, fiind depasita de Craiova inclusiv in perioada in care a fost in superioritate numerica.

E adevarat ca FCSB a fost invinsa si de adversara, dar si de arbitru precum si de (in)credibila sa neputinta. E deja scandalos ce se intampla pe relatia Kovacs-FCSB, echipei bucurestene fiindu-i din nou refuzat un penalty clar de catre arbitrul clujean, ca doar Kovacs locuieste de ani buni in Cluj.

Mai mult, Bancu trebuia si el eliminat, daca nu direct la faza in care ataca foarte dur la Nita, cand trebuia sa se dicteze penalty, atunci in repriza a doua, cand Bancu mai ia un galben si pentru un atac la Ovidiu Popescu. La faza penalty-ului refuzat oaspetilor, Istvan Kovacs este bine plasat, mai la stanga fata de Nita si astfel poate vedea foarte bine acel atac violent al lui Bancu. Dar, asa cum spune Becali, lui Kovacs i-or fi “intunecat privirea dracii” in ciuda faptului ca patronul FCSB-ului s-a rugat intens sa nu se mai intample asta. Oltenii “contraataca” cu faza dintre Cicildau si Radunovic, dar nu este ceva identic, muntengreanul a alunecat paralel cu decarul oltenilor si n-a avut o intrare la fel de dura la adversar.

Cum spuneam, FCSB a fost invinsa si de (in)credibila sa neputinta. Incredibila pentru ce a facut Vlad la al doilea gol, gafa cum nu a mai “izbutit” de acum cativa ani, de la “legendarul” moment cand a ingropat o calificare a Stelei in grupele Europa League. Neputinta bucurestenilor nu este insa doar incredibila, ci si credibila. N-ai cum sa pretinzi ca poti castiga campionatul jucand in atac aproape o repriza la Craiova cu doi fotbalisti, Nita si Octavian Popescu, de care nimeni nu auzise la inceputul acestui sezon. La Nita, s-a vazut cat de crud, de necopt e cand, scapat singur cu Pigliacelli, nu a continuat firesc spre stanga, pe piciorul lui de baza, pentru a evita portarul, ci a tras direct in el.

Cum poti sa castigi campionatul cand schimbarile tale pentru atac sunt Oaida si Perianu, jucatori care nu aduc nimic in plus, ba chiar scad randamentul ofensivei? OK, nu-i ai pe Coman si Olaru, nu-l mai ai pe Man, nu-i ai pe Pantiru si Cretu, dar nici Craiova nu-i mai are pe Mihaila si Koljic, nu-i are nici pe Baiaram, Vladoiu, Papp, Balasa. Insa Craiova s-a ingrijit sa aiba un lot mai ofertant. FCSB il are, de bine, de rau, pe Vukusic, dar Becali ii plateste un salariu mare croatului si-l umileste saptamana de saptamana desi, oricat de slab e, nu are cum sa fie mai slab pentru atac decat Perianu, Istrate sau Nita.

Craiova reuseste o bijuterie de gol prin Cicildau si ne arata cel mai mare paradox din Liga 1: le bate pe CFR si FCSB, dar e dupa ele in clasament. Doua victorii entuziasmante, dar si care accentueaza frustrarea oltenilor ca au fost ratate atatea oportunitati cu echipe mai mici.

Printre multele expresii clasice lansate de Becali de-a lungul anilor a fost si cea folosita in perioada de glorie a echipei sale, “campioana de Paste”. De aceasta data, Pastele aduce detronarea echipei lui Becali si, as indrazni sa spun, un verdict: FCSB nu va fi campioana nici in acest sezon.