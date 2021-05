Victor Becali a facut anuntul: ce se intampla cu Man si Mihaila daca Parma retrogradeaza! Cum vor arata salariile jucatorilor romani: "Nu se pune problema!"

Parma este ca si retrogradata in Serie B cu cinci etape inainte de final.

Echipa lui Man si Mihaila mai poate fi salvata doar de o minune la finalul sezonului. Parma este pe penultimul loc in clasament, cu doar 20 de puncte obtinute in 33 de meciuri, la 11 puncte distanta de prima echipa aflata deasupra zonei de retrogradare.

D'Aversa nu se mai poate baza pe Dennis Man pana la finalul sezonului, dupa ce a iesit accidentat in ultima etapa, iar in cursul zilei de vineri, italienii au anuntat ca Mihaila a acuzat dureri si s-a antrenat separat. Fostul jucator al Craiovei ar putea lipsi si el pentru meciul cu Torino.

Problemele Parmei au atras atentia altor cluburi, care au pus ochii pe cei doi jucatori romani si spera sa profite de situatia clubului pentru a-i transfera.

Victor Becali a vorbit despre viitorul lui Man si Mihaila. Fostul agent a dezvaluit ce se va intampla cu contractele lor in cazul in care Parma retrogradeaza.

"Nu exista nicio clauza prin care Valentin Mihaila sau Dennis Man sa poata pleca de la Parma, pentru o anumita suma, in cazul in care echipa va retrograda. Asa cum nu exista vreo clauza sa li se scada salariile. Da, ei vor avea aceleasi contracte, asa ca lucrurile sunt clare in privinta lor.

Clubul a investit mult in ei si nu se pune problema sa plece pe bani putini. Daca vor exista oferte care sa fie pe placul Parmei, atunci se poate lua in calcul un viitor transfer. Repet, doar cu acordul celor de la Parma, dar este devreme sa discutam acum despre acest lucru", a spus Victor Becali pentru ProSport.