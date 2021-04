Morutan, adversarul lui Messi si Ramos?! Clubul din La Liga care a pus ochii pe starul lui Gigi Becali 

Olimpiu Morutan (22 ani) ar putea pleca in vara de la FCSB.

Mijlocasul ros-albastrilor a fost unul dintre principalele subiecte de discutii din perioada de mercato din iarna, dupa ce Gigi Becali a primit o oferta din Emiratele Arabe. Oferta se ridica la 10 milioane de euro, insa patronul a refuzat-o.

Cu toate astea, Morutan ramane punct de interes pentru marile cluburi, iar recent presa din Italia informa ca Inter ar fi pe urmele sale. Cei de la fcinternews.it anunta de aceasta data ca unul dintre marile cluburi din La Liga a pus ochii pe jucatorul roman.

Conform sursei citate, Valencia este echipa care il monitorizeaza pe Morutan.

"Clubul spaniol a luat deja legatura cu anturajul jucatorului pentru a invstiga posibila fezabilitate a unui transfer.

Cel mai probabil Inter nu va face o investitie atat de mare, desi intermediarul lui Morutan din Italia a fost recent la Milano. Cu siguranta a incercat sa analizeze situatia nerazzurrilor, cel putin pentru a intelegere daca interesul pentru jucator s-ar putea concretiza", scriu italienii.

Valencia nu are cel mai bun sezon in La Liga. "Liliecii' sunt pe locul 14 in clasament cu 36 de puncte obtinute in 33 de meciuri jucate.

6 goluri si 13 pase de gol are Olimpiu Morutan in cele 32 de meciuri jucate in acest sezon.