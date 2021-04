CFR Cluj a pus ochii pe jucatorul pe care Gigi Becali il vrea la FCSB! Reactia patronului: "Sa fie clar pentru toata lumea asta!" 

Cluburile din Liga 1 au inceput deja sa isi faca planurile pentru perioada de mercato.

Rivalele la titlu, CFR Cluj si FCSB au pus ochii pe acelasi jucator, iar din vara s-ar putea lupta pentru semnatura lui. Alexandru Cretu, mijlocasul defensiv al lui Maribor este fotbalistul pe care il vor atat campioana en-titre, cat si ros-albastrii.

Dupa ce Becali s-a aratat interesat de fotbalistul roman, CFR Cluj ar fi intrat si ea pe fir, iar in iarna ar fi incercat deja sa negocieze transferul lui Cretu. Ardelenii s-au lovit de refuzul slovenilor, care nu au fost de acord cu propunerea facuta de oficialii din Gruia.

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea aducerii lui Cretu la FCSB. Intrebat despre o posibila 'lupta' cu CFR Cluj pentru semnatura jucatorului, patronul ros-albastrilor a raspuns fara ezitare.

"Nu este momentul sa vorbim acum de transferuri. Noi trebuie sa ne gadim doar la castigarea campionatului. Eu pe Cretu asta l-am vrut de mult timp, dar nu mai are rost sa vorbim acum de ce nu l-am luat inca de atunci.

E un jucator bun, iar daca eu vreau sa il transfer, atunci voi face totul ca sa il transfer. Bine…daca vrea si baiatul sa vina. Eu nu aduc pe nimeni cu forta la noi. Insa, nu voi licita cu nimeni. Si spun asta ca sa fie clar pentru toata lumea. Baiatul o sa fie liber de contract si sunt convins ca va avea si alte oferte, dar eu nu voi licita cu nimeni. Nu ma intereseaza pe cine vrea CFR-ul", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

23 de meciuri a jucat Cretu in acest sezon pentru Maribor, in care a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere doua pase de gol. Mijlocasul defensiv a bifat si primele minute in tricoul nationalei, dupa ce a debutat sub comanda lui Mirel Radoi in toamna anului trecut.