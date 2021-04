Asta este anuntul momentului! FCSB, sponsorizata de Biserica Ortodoxa! Reactia lui Becali: "Asta mi s-a spus. Am zis ca semnam!" 

Biserica Ortodoxa a Greciei se afla in spatele unui fond care a preluat compania de asigurari care este si sponsor la FCSB.

City Insurance, cea mai mare companie de asgurari din tara, este si sponsorul ros-albastrilor, iar vicepresedintele ASF, Cristian Rosu a dezvaluit pentru Ziarul Financiar ca fondul de investitii I3CP a preluat recent City Insurace.

Cristian Rosu a dezvaluit ca fondul este finantat in mare parte de Biserica Ortodoxa a Greciei.

"Unul dintre cei mai importanti finantatori ai holdingului este Biserica Ortodoxa a Greciei. Compania vrea sa-si extinda activitatea atat pe teritoriul Greciei, cat si pe cel al Romaniei. Este ca un fond de investitii. Noi trebuie sa vedem toate actele prin care sa se stabileasca exact cine sunt acesti investitori, nu ne putem pronunta, intrucat sunt doar vorbe si nu avem inca niste documente oficiale", a spus Cristian Rosu pentru Ziarul Financiar.

Gigi Becali a vorbit despre schimbarea de la conducerea companiei de asigurari si a dezvaluit ca nu stie cine este proprietarul, insa ca a primit propunere de prelungire a contractului pana in 2025 si a acceptat.

"Stiu doar ca au vandut, dar nu stiam la cine. Nu am treaba cu afacerile lor. Mie mi s-a spus ca se vinde si am fost intrebat daca vreau sa reinnoim contractul. Aveam pana in 2022, au zis sa facem pana in 2025. Am zis da. In rest nu cunosc, ce fac, ma bag in afacerile oamenilor?", a spus Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Colaborarea dintre FCSB si City Insurance a inceput in 2013, in perioada in care Gigi Becali se afla la inchisoare. Cel care i-a convins pe sefii companiei de asigurari a fost Andrei Hrebenciuc.