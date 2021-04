Gigi Becali face marele anunt in razboiul Steaua - FCSB! "Prejudiciul de 36 de milioane de euro nu poate fi recuperat niciodata!"

Patronul FCSB le aduce vesti bune faniilor echipei.

In procesul dintre Steaua si FCSB, echipa armatei a cerut un prejudiciu de 36 de milioane de euro, insa Gigi Becali spune ca nu se pune problema sa plateasca vreodata aceasta suma si aduce si argumente in ajutorul opiniei sale.

"Prejudiciul de 36 de milioane de euro, cerut de CSA, nu poate fi recuperat niciodata! De ce? Pentru ca ei vor fi intrebati cati bani au facut ei de cand si-au recuperat marca, de cand au intentat procesul, adica din 2003. Mai este putin si se fac 10 ani! Si vor spune ca au castigat aproximativ 5 milioane de euro in aceasta perioada.

Ce ati castigat voi in acesti ani, o sa-i intrebe judecatorul. Si ei vor spune, am castigat o gaura! Aici sunt niste legi, nu vorbesc eu asa de dragul de a ma auzi. In plus, un prejudiciu, daca este cazul poate fi cerut pe maximum 3 ani in urma, pentru ca restul se prescrie. Deci, nu se face pe 10 ani. Niciun judecator din tara asta nu incalca legea", a spus Gigi Becali pentru Digisport.