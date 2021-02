Dinamo vrea sa vada daca stelistii se dopeaza inaintea derby-ului! Anunt de ultima ora al Agentiei Anti-Doping. Totul se va intampla in ziua derby-ului

Dinamo a cerut ca jucatorii FCSB-ului sa fie controlati anti-doping inaintea meciului de miercuri.

Presedintele Agentiei Nationale Anti Doping, Cristi Balaj, a explicat ca in momentul in care exista o astfel de solicitare, ANAD este obligata sa realizeze acest lucru.

"ANAD are planul lui, dar de asemenea conform legii, federatiile, cluburile pot sa solicite control doping atunci cand vorbim de o competitie. Atunci cand o echipa cere control antidoping la echipa adversa trebuie sa suporte si ea. ANAD decide ce jucatori vor fi controlati.

Exista aceasta posibilitate, de fiecare data cand federatia sau un club a solicitat, noi am raspuns prezent. Noi niciodata nu am anuntat daca se va face un control doping inainte de a fi facuta aceasta procedura, este impotriva codului.

Exista pentru fiecare sezon in parte o analiza, un raport de activitate care este prezentat in fiecare an. Noi stim in acest an cate controale urmeaza sa facem, dar acest plan nu se comunica federatiilor sau cluburilor.

Noi am fost la multe jocuri din Liga 1 si Liga 2, s-au facut multe controale anti-doping. Liga 1 este competitia cu bugetul cel mai mare. Daca celelalte federatii respecta legea si fac comenzi pentru controale doping, LPF nu a facut niciodata acest lucru", a spus Cristi Balaj la DigiSport.