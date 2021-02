Poli Iasi - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:00 | Misiune aparent usoara pentru Craiova, care e fara victorie in 2021 si fara antrenor! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara incepe a 21-a etapa a Ligii 1, cu meciul dintre Poli Iasi si Universitatea Craiova.

Cele doua echipe au un inceput de an lipsit de victorii, motiv pentru care conducerea ambele cluburi a decis sa faca schimbari pe banca tehnica.

Craiova s-a despartit de Corneliu Papura dupa remiza cu FC Arges, iar Poli Iasi l-a schimbat pe Daniel Pancu cu Andrei Cristea, care va fi antrenor-jucator al echipei. Acesta va lipsi, insa, de la meciul din aceasta seara, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Dupa 20 de etape, oltenii sunt pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 37 de puncte, iar Iasiul ocupa ultima pozitie, cu doar 15 puncte.

Universitatea Craiova nu a mai castigat niciun meci din 14 decembrie, avand 6 remize si o infrangere in ultimele 7 etape ale campionatului.

De cealalta parte, moldovenii au castigat in 20 decembrie cu FC Hermannstadt, iar de atunci au mai obtinut doar un punct din remiza cu Chindia Targoviste, fiind invinsi in alte 4 partide.

In meciul tur, Craiova a castigat cu 1-0, golul victoriei fiind inscris de Barbut, in minutul 51. In ciuda rezultatului pozitiv, oltenii au amintiri neplacute din confruntarea cu Poli Iasi, acela fiind meciul in care Elvir Koljic s-a accidentat grav, fiind in continuare in recuperare.

Partida dintre Poli Iasi si Universitatea Craiova este programata de la ora 20:00

Echipele probabile

Poli Iasi: Branescu - Cana, Popa, Baxevanos, Busu - Mihalache, Passaglia - Popadiuc, Vanzo, Onea - Djuranovic

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Constantin, Balasa, Bancu - Nistor, Bic, Cicaldau - Ofosu, Ivan, Baiaram