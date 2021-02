Accidentat, Rafael Nadal a ratat primul meci al sezonului, dar a facut SHOW in tribune la victoria Spaniei in Cupa ATP

Cupa ATP 2021 a inceput astazi fara cel mai bun membru al lotului Spaniei, Rafael Nadal. Campionul de la Roland Garros a acuzat dureri in zona lombara si a ratat duelul cu Alex De Minaur.

Inlocuitorul lui Rafa, Roberto Bautista Agut l-a invins cu dificultate pe australian, scor 4-6, 6-4, 6-4, securizand victoria Spaniei in defavoarea gazdelor.

"Salutare tuturor, am decis impreuna cu echipa Spaniei si alaturi de staff-ul meu sa nu joc astazi primul meci la Cupa ATP din Melbourne, resimtindu-mi zona lombara intepenita. Sper ca ma voi simti mai bine joi. Avem o echipa puternica, le urez succes lui Carreno Busta, Roberto Bautista Agut si Marcel Granollers," a scris Rafa Nadal pe Twitter, motivandu-si absenta de pe teren.

Din tribune insa Nadal a facut cel putin la fel de mult spectacol, titreaza The Tennis Podcast, numarul 2 ATP agitandu-se in permanenta si sustinandu-l fervent pe conationalul sau, Roberto Bautista Agut, in crancenul duel pe care l-a purtat cu jucatorul care este cunoscut drept cel mai rapid din circuit, Alex De Minaur.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos ????????