Intariri pentru Edi Iordanescu in lupta cu FCSB! Campioana CFR va face doua noi transferuri in incercarea de a castiga un nou titlu

CFR Cluj incearca sa se intareasca pentru a cuceri al patrulea titlu consecutiv in Liga 1.

Oficialii clujeni au reusit trei lovituri importante, convingandu-i pe Deac, Omrani si Camora sa isi prelungeasca intelegerile.

CFR nu a efectuat inca niciun transfer in aceasta perioada si a slabit substantial mai ales in zona din fata apararii dupa plecarile lui Mihai Bordeianu si Damjan Djokovic.

De asemenea, echipa lui Edi Iordanescu a renuntat si la Kevin Boli si Jakub Vojtus, astfel incat e nevoie de intariri pentru ca echipa sa poata tina pasul cu FCSB.

In aceste conditii, managerul sportiv al echipei din Gruia Marius Bilasco a anuntat ca in urmatoarele zile Iordanescu va avea la dispozitie doi noi fotbalisti.

"In urmatoarele zile sunt convins ca unul sau doi jucatori vor ajunge la echipa. In aceasta perioada sunt discutii cu foarte multi jucatori. E important ca atunci cand antrenorul sau conducerea se decid asupra unui jucator sa fie alegerea buna pentru ca suntem in plin campionat si nu exista timp de acomodare, ca el sa se impuna in echipa. E posibil orice, dar din cate stiu cred ca vom aduce jucatori din strainatate", a dezvaluit Marius Bilasco la Look Sport.