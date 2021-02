LIVETEXT 05:00 | Simona Halep, duel cu o campioana de Grand Slam pentru calificarea in sferturi: cine este Laura Siegemund, jucatoarea a mai invins-o pe Halep de doua ori  

In caz de calificare, Simona Halep s-ar putea duela in sferturi cu Iga Swiatek, jucatoarea care a eliminat-o la RG 2020.

Simona Halep o intalneste pe germanca Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA) in optimile de finala ale competitiei WTA 500 de la Melbourne intitulate Gippsland Trophy. Castigatoarea partidei se va duela in sferturi cu Ekaterina Alexandrova (33 WTA) sau Iga Swiatek (17 WTA).

Partida va incepe miercuri-dimineata, in jurul orei 05:00, fus orar romanesc si va avea loc pe Arena Margaret Court, a doua cea mai insemnata ca dimensiune a complexului Melbourne Park. Va fi al doilea meci consecutiv de simplu pe care Halep il va juca pe acest teren, dupa victoria inregistrata in defavoarea Anastasiei Potapova in saisprezecimi, scor 6-4, 6-4.

Va fi o noapte plina pentru tenisul romanesc: Irina Begu o va infrunta pe Johanna Konta (14 WTA) incepand cu ora 03:00, iar Sorana Cirstea va juca cu Oksana Kalashnikova incepand cu ora 04:30.

Schedule for Wednesday: ????????Irina Begu vs ????????Johanna Konta - Around 12pm time, 03.00 Rou, 8pm Tues EDT ????????Sorana Cirstea vs ????????Oksana Kalashnikova - Around 1:30pm Event, 04.30 Rou, 9:30pm Tues EDT ????????Simona Halep vs ????????Laura Siegemund - Around 2:00pm Event, 05.00 Rou, 10pm Tues EDT pic.twitter.com/K9Er4ufCik — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 2, 2021

Simona Halep - Laura Siegemund (1-2 H2H) se joaca miercuri, la ora 05:00



Laura Siegemund - Simona Halep 6-1, 6-2 (optimi, Stuttgart 2016)

Laura Siegemund - Simona Halep 6-4, 7-5 (semifinale, Stuttgart 2017)

Simona Halep - Laura Siegemund 6-4, 6-4 (16-imi, Roma 2017)

Halep are palmares negativ in fata Laurei Siegemund. Toate cele trei confruntari directe s-au desfasurat pe zgura, in perioada 2016-17, Siegemund impunandu-se in cele doua dueluri derulate la Stuttgart, 6-1, 6-2, respectiv 6-4, 7-5, in vreme ce Simona a invins-o pe jucatoarea din Germania la Roma, in 2017, cu un dublu 6-4. Cu toate acestea, Simona Halep are o cota de 1.15 la victorie in acest meci, in timp ce Laura Siegemund este cotata cu 5.75 la calificare.

Pentru a ajunge sa se dueleze cu Simona Halep, Laura Siegemund a eliminat-o pe Destanee Aiava (218 WTA), o beneficiara a unui wild-card, scor 6-2, 6-2 dupa 68 de minute de joc. Laura Siegemund impartaseste cu Simona Halep aceeasi inaltime - 1,68 metri - dar si o doza de tenacitate, ambele jucatoare pozitionandu-se excelent in teren si avand o viteza de deplasare notabila.

De-a lungul timpului, Siegemund si-a adjudecat doua titluri WTA de simplu, la Stuttgart si Bastad, respectiv sase in proba de dublu, dintre care unul tocmai la US Open, in toamna anului trecut.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul WTA 500 de la Melbourne



Optimi: Laura Siegemund

Sferturi: Iga Swiatek / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Karolina Muchova / Daria Kasatkina

Finala: Naomi Osaka / Elina Svitolina / Johanna Konta