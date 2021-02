Ce superlovitura a dat Hagi cu Luckassen! Cat a incasat Viitorul la 6 luni de cand il lua gratis de la Poli Iasi

Kevin Luckassen (27 de ani) a semnat cu echipa lui Dan Petrescu din Turcia, Kayserispor.

Transferul olandezului vine la doar 6 luni distanta de cand Viitorul il aducea gratis de la Poli Iasi. Luckassen a marcat de 9 ori pentru echipa lui Hagi in 18 aparitii in Liga 1 si l-a convins pe Super Dan ca poate fi o solutie si la Kayseri. Conform Fanatik, Viitorul se va alege cu jumatate de milion de euro in urma tranzactiei. Luckassen va avea si el un salariu important in Turcia: 30 000 de euro pe luna.

Conform sursei citate, acordul initial dintre parti a fost semnat pana la finalul sezonului. In cazul in care sefii lui Kayseri vor fi multumiti, clubul are posibilitatea sa-i extinda intelegerea.

Kayserispor e pe locul 17 in Superliga si spera sa evite retrogradarea in acest sezon.