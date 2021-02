A trimis Reghecampf controlul anti-doping la FCSB?! Anunt incredibil facut in direct: "Ma duc cu gandul si la asta, n-am cum sa n-o fac!"

Disputa dintre Anamaria Prodan si familia Becali atinge un nou nivel!

Jurnalistul Decebal Radulescu a expus un scenariu incredibil in direct la Digisport. Radulescu se gandeste ca dinamovistii au cerut un control anti-doping in tabara FCSB si in baza unui 'pont' primit de la Reghe, fost colaborator apropiat al lui Thomas Neubert, actualul preparator fizic al liderului din Liga 1.

"Nu pot sa nu ma gandesc si la o chestie d-asta. Poate Reghecampf i-a atentionat pe cei de la Dinamo, avand in vedere cat de bine il cunoaste pe Neubert. Nimic nu e imposibil, trebuie sa expun tot ce-mi trece prin cap. Daca si iese ceva din toata povestea, ma duc spre 60-70% adevar cu ce spun.

Speram sa nu fie nimic si sa fie in regula. Cei de la Dinamo au observat o imbunatatire fizica a FCSB. Ilie Dumitrescu ne tot spune, se si vede ca FCSB sta foarte bine din punct de vedere fizic. Asta si datorita preparatorului si a modului in care are grija de ei. Ma gandesc la ambele variante, nu?", a spus Radulescu la Digisport.