ULTIMA ORA! Anuntul pe care milioane de fani asteptau sa il auda! Neymar a hotarat unde isi va continua cariera: "Va semna in urmatoarele zile!"

Paris Saint-Germain este aproape sa dea marea lovitura si sa il convinga pe starul brazilian sa ramana pe Parc des Princes.

In ciuda nenumaratelor zvonuri care anuntau o plecare a lui Neymar din capitala Frantei, se pare ca in cele din urma brazilianul de 28 a fost convins de seicii de la PSG sa ramana.

Informatia a fost oferita de jurnalistul de la TNT Sports Brasil Marcelo Bechler, care a anuntat ca Neymar urmeaza sa semneze in urmatoarele zile o noua intelegere pe patru ani cu echipa antrenata de Mauricio Pochettino.

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

Din cauza unor accidenari, Neymar a jucat in acest sezon de Ligue doar 10 meciuri si a reusit sa inscrie de 6 ori si sa ofere si 4 pase decisive.

In schimb, in UEFA Champions League brazilianul a fost de neoprit, marcand 6 goluri in 5 meciuri, in grupa din care au mai facut parte Manchester United, RB Leipzig si Istanbul BB.