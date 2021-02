"Am vorbit azi cu Giovanni Becali si mi-a zis!" Ilie Dumitrescu, detalii despre care nu se stia nimic! Ce se intampla cu Man si Mihaila daca Parma RETROGRADEAZA

Transferul lui Man la Parma e stirea inceputului de an pentru fotbalul din Romania.

Man a ajuns in Serie A in schimbul a 13 milioane de euro, suna record pentru Liga 1.

Italienii si-au facut planul pe termen lung. Si in eventualitatea in care echipa va retrograda in acest sezon, planul conducatorilor americani merge mai departe. Iar Man si Mihaila nu vor fi afectati in vreun fel. Conducatorii Parmei vor sa-i vanda pe bani multi.

Ilie Dumitrescu spune ca Giovanni Becali, agentul care a realizat afacerea Man, i-a explicat ce plan pe termen lung are Parma.

"Am vorbit azi cu Giovanni Becali. Cei de la Parma isi asuma riscul ca exista posibilitatea sa retrogradeze, dar proiectul va merge mai departe, e foarte puternica societatea cu acest actionar majoritar. E un proiect pe termen lung, asa cum am banuit. Brescia avea in echipa de start 3 romani: Hagi, Raducioiu si Sabau.

Echipa a retrogradat, iar Hagi a ajuns la Barcelona, ajutat si de Campionatul Mondial din '94, si Raducioiu la Milan. Mihaila si Dennis Man, chiar daca va retrograda, nu vor avea probleme. Pentru Man, sa castige peste 6 milioane in aproape 5 ani e o realizare, exista o baza materiala. Are un salariu de 1,2 milioane pe an acolo!", a spus Dumitrescu la Digisport.