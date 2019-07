"Oricat va gresi, ramane TITULAR!" Becali a anuntat care e singurul jucator care nu mai iese din echipa FCSB! 

FCSB a invins-o pe Milsami Orhei cu 2-1 in deplasare si s-a calificat in turul 2 preliminar Europa League, unde o va intalni pe Alashkert, joia viitoare, in direct la PROTV, de la 20:00.

FCSB cauta titlul, dar si calificarea in grupele Europa League dupa un sezon slab, in care a ratat toate obiectivele. Gigi Becali a fost multumit de primele meciuri din noul sezon, dar a criticat cativa jucatori. De critica patronului a scapat tanarul portar Andrei Vlad, cel impus ca titular de patron in echipa de start. Vlad nu mai iese din poarta, chiar daca a gresit cu Milsami. Anul trecut, Vlad a gafat grav in dubla cu Rapid Viena, iar FCSB a fost eliminata.



Gigi Becali: Andrei Vlad nu mai iese din poarta!

"Am zis ca oricat va gresi, el ramane in poarta. Sa iau jucatori liberi din strainatate, sa le dau salarii mari si dupa sa nu-i vand? Iau jucatori tineri, romani si vreau sa iau bani pe ei", a declarat Gigi Becali la ProX.



Duckadam merge pe mana lui Andrei Vlad: Trebuie sa castige experienta!



"Are sansa acum datorita acestei hotarari a FRF de a juca cu doi jucatori U21 si orice echipa isi doreste ca fotbalistii sa fie importanti. Hotararea patronului e buna. Avem cateva jocuri nu foarte grele in care sper sa castige experienta si sa ramana titular de drept. Si Balgradean trebuie sa inteleaga ca asta e regula. La noi nu sunt mari probleme cu jucatorii U21. In prima faza, ar putea fi nemultumit Balgradean, pentru ca a facut un sezon extraordinar. Cand le dai sanse lui Nedelcu si Vlad, e bine. Vor mai gresi si ei, dar sa trecem peste aceste greseli, pentru ca sunt de perspectiva", a spus Helmuth Duckadam la ProSport.

Meciul dintre Alashkert si FCSB e joia viitoare la PROTV de la ora 20:00!