"Nu-l mai scot din echipa nici daca se scufunda Pamantul!" Fotbalistul caruia Becali spune ca vrea sa-i faca salariu de 1.000.000 euro pe an la FCSB

Gigi Becali spune ca in 2-3 ani la FCSB ar putea fi salarii si de 1.000.000 euro pe an. Conditia: echipa sa ia titlul in acest sezon, iar la anul sa joace in grupele UEFA Champions League.

Florin Tanase va fi primul fotbalist din Romania cu salariu de 1.000.000 euro pe an daca FCSB ajunge doi ani la rand in UEFA Champions League. Gigi Becali, patronul echipei ros-albastre, spune ca ar reinvesti banii castigati de la UEFA daca echipa sa ar ajunge la masa bogatilor din "Liga". Patronul formatiei ros-albastre are un nou favorit si i-a promis acestuia ca il va ingropa in bani daca ii va indeplini visul.

Becali: "Pe Tanase nu-l mai scot din echipa nici daca se scufunda Pamantul"

Gigi Becali are un favorit la FCSB in persoana omului cu care a recunoscut ca discuta des la telefon. Florin Tanase e preferatul Latifundiarului din Pipera.

"Florin Tanase va juca pe postul de mijlocas. Nu-l mai scot de acolo nici daca se scufunda Pamantul! Nu mai joaca in atac! Ar fi jucat in atac daca-l aduceam pe Cicaldau", a spus Becali dupa meciul cu Milsami.

De asemenea, Becali a explicat etapele in care planuieste sa ii mareasca salariul lui Tanase.

"Daca luam titlul si jucam in Europa League, ii fac 25.000 pe luna! Cand o sa jucam in Champions League, o sa ii dau 50.000! In 2-3 ani la FCSB ii fac si un milion de euro pe an salariu! Dar sa jucam in UCL", a mai spus Becali.

Florin Tanase: "Nu poate decat sa ma bucure acest lucru"

Intrebat dupa meciul de la Orhei ce parere are despre declaratiile lui Becali, Florin Tanase a raspuns: "Daca domnul Becali a spus asta, pe mine nu poate decat sa ma bucure!"