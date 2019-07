Ce se intampla cu ultimul transfer realizat de FCSB: "La anul il vand pe Nedelcu si joaca el in locul lui!" Ironii la adresa CFR-ului: "Le imprumut si lor un jucator de 16 ani!"

FCSB - Alashkert, joia viitoare, de la ora 20:00, la ProTV!

FCSB s-a calificat in turul 2 preliminar al Europa League dupa ce a castigat ambele meciuri cu Milsami, 2-0 la Giurgiu si 2-1 la Orhei. In turul urmator, FCSB va juca impotriva armenilor de la Alashkert, meci care poate fi urmarit in direct la ProTV.

Inaintea partidei retur cu Milsami, FCSB a mai reusit un transfer. Adrian Sut a semnat cu FCSB, dar va fi lasat in continuare la Clinceni. Sut a fost adus pentru ca peste un an il va inlocui pe Nedelcu.

Gigi Becali i-a ironizat pe rivalii de la CFR dupa ce Dan Petrescu s-a plans de regula Under21: le imprumuta clujenilor un jucator de 16 ani.

"L-am luat pe Sut ca la anul sa-l vand pe Nedelcu si sa joace el in locul lui. Sut l-am lasat un an la Clinceni. Am dat multi jucatori imprumut pe la echipe de Liga 1. Le dau si la CFR unul de 16 ani daca vor. Ce sa vand? Ce a facut Man ca sa pot sa-l vand? Ce a facut Coman ca sa pot sa-l vand? Trebuie sa dea goluri si pase de gol in grupe", a declarat Gigi Becali la DigiSport.