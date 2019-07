MILSAMI ORHEI - FCSB 1-2 | "Trebuie sa ne calificam neaparat in grupele Europa League"! Ce spune "Mbappe" Coman despre obiectivele echipei si despre pustiul Dumitru

Alashkert - FCSB, in turul 2 al UEFA Europa League, se vede joia viitoare, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV.

FCSB s-a impus cu 2-1 in returul cu Milsami si va juca in turul 2 Europa League impotriva celor de la Alashkert. Florinel Coman a spus ca obiectivul principal al echipei este calificarea in grupele Europa League si crede ca nu este in masura sa ii dea sfaturi pustiului Cristian Dumitru.

"Am inceput din campionat sa ne punem obiectivele cap la cap si trebuie sa ne calificam in grupele Europa League. Cristian Dumitru este un jucator foarte bun, ne bucuram pentru el ca a reusit sa marcheze, este pe drumul cel bun. Nu pot eu sa dau sfaturi la varsta mea. Nu a fost o surpriza, s-a antrenat foarte bine cu noi, asa ca a intrat, a dat totul pentru echipa si a reusit sa marcheze. Ne bucuram pentru orice jucator venit care joaca bine si face meciuri bune. Parerea mea este ca am reusit sa inchidem meciul din prima repriza", a declarat Florinel Coman la Pro X.