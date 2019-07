MILSAMI ORHEI - FCSB 1-2 | "In continuare avem un lot subtire" Ce a spus Bogdan Andone despre meciul cu Milsami si despre plecarea lui Florin Tanase. Antrenorul a anuntat si obiectivul principal al FCSB-ului

ALASHKERT - FCSB, in turul 2 UEFA Europa League, se vede joia viitoare la ProTV, de la 20:00!

FCSB s-a impus cu 2-1 in returul cu Milsami si va juca in turul 2 Europa League impotriva celor de la Alashkert. Antrenorul ros-alabastrilor, Bogdan Andone, a vorbit la sfarsitul partidei despre meci si despre lotul pe care il are la dispozitie in acest moment.

"A fost un meci cu doua reprize diametral opuse, o prima repriza buna din partea noastra, am intrat determinati, concentrati , am marcat foarte repede primul gol, reusind sa ne majoram diferenta pana la pauza. Din pacate, repriza a doua am inceput-o putin relaxati si dintr-o neatentie am primit acel gol care ne-a dezechilibrat, dar apoi am avut situatii sa inscriem si golul 3 si sa inchdem meciul. E foarte dificil, fiecare meci in parte e foarte dificil, toate echipele vor sa joace, sa demonstreze, si astazi cu siguranta un rezultat pozitiv pentru Milsami ar fi fost un rezultat istoric", a spus Bogdan Andone la Pro X.

Andone: "Avem neaparat nevoie de un fundas stanga"



Bogdan Andone vrea cu orice pret ca la echipa sa vina un fundas stanga si considera ca in continuare FCSB are un lot subtire.

"Repriza a doua am intrat deconcentrati, o lipsa de concentrare, din aceleasi motive nici jocul nu ne-a iesit, probabil si o oboseala acumulata din cauza acestor drumuri care usor, usor incep sa se adune. Am spus-o si repet ca avem un lot subtire, cel putin la meciul de azi am avut un lot foarte subtire. Ati vazut ca in 3 meciuri am ajuns la 3 solutii pentru postul de fundas stanga, am spus-o ma repet, asteptam cu totii sa vina un jucator de picior stang, avem neaparat nevoie. Va fi foarte greu, luni jucam foarte tarziu cu Sepsi, dupa care plecam in Armenia pentru meciul cu Alashkert. Baietii isi doresc sa faca rezultate foarte bune.Viata de antrenor la Steaua e grea ca peste tot. Imi doresc sa obtin rezulate cat mai bune si echipa sa aiba o exprimare cat mai buna pe teren. Am niste baieti exemplari din punct de vedere caracterial si ii felicit", a mai spus Andone

Andone: "Primordial este sa ne calificam in grupele Europa League! Nu l-as lasa pe Tanase sa plece"



Bogdan Andone a vorbit despre plecarea lui Florin Tanase de la FCSB si a spus care sunt principalele obiective ale echipei.

"A fost o primire ok, nu a fost nimic iesit din comun, multi suporteri care tin cu echipa noastra, dar important a fost sa ne concentram pentru acest meci cat mai bine. Am spus-o si ma repet, primiordial pentru noi este sa accedem in grupele Europa League, campionatul e lung, primordial este sa ne calificam in grupele Europa League. Din punct de vedere sportiv, nu l-as lasa pe Tanase sa plece, e un lider exemplar, atat pe teren cat si in vestiar, dar din punct de vedere omenesc mi-as dori sa plece la o echipa mare. Este un jucator si un baiat extraordinar, care merita cu prisosinta o conovcare la echipa nationala. Ma bucur pentru jucatorii tineri care vin din spate, e important pentru ei, e important sa creasca. Chiar nu stiu cine l-a luat pe Cristi Dumitru, dar ma bucur ca l-a luat, am avut mare incredere in el, atat eu cat si baietii din echipa, ma bucur pentru el ca a facut un meci bun si ca a marcat", a mai spus Bogdan Andone