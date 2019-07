Becali asteapta grupele Europa League pentru a da marea lovitura! "20 de milioane? Doamne fereste! Pai am baut gaz sa-l dau pe 20?" Super-fotbalistul pe care pariaza patronul FCSB

ALASHKERT - FCSB, in turul 2 UEFA Europa League, se vede joia viitoare la ProTV, de la 20:00!

FCSB s-a calificat la pas in turul 2 preliminar al Europa League dupa o dubla mansa cu Milsami, scor 2-0 in tur, respectiv 2-1 in returul din Moldova.

Gigi Becali asteapta calificarea in grupele Europa League si este de parere ca abia in play-off-ul competitiei va avea un adversar pe masura echipei sale. Patronul FCSB este sigur ca printr-o evolutie buna in grupe poate da si mare lovitura pe piata transferurilor: vanzarea unui jucator pe o suma pe care doar granzii din Vest transfera. Florinel Coman e fotbalistul pe care pariaza Becali.

"Coman 20 de milioane? Doamne fereste! Pai am baut gaz sa il dau pe 20 pe Coman? O sa va demonstrez la toti pe cat pleaca jucatorii mei. Dureaza un an, un an si jumatate. Poate sa vina si acum, dar nu e piata. Bine, acum nu il dau nici pe 20 pe Coman. Si nu zic asta ca sa ii fac pret, ca nu stau scouterii sa asculte ce vorbim noi acum. Dar chiar nu il dau pe Coman pe 20. Pai iau din calificarea in Europa League banii astia. Il tin pe baiat, ma calific si fac echipa puternica.

Eu nu vand, de ce sa vand acum? Ce a facut Man ca sa pot sa il vand? Ce a facut Coman ca sa pot sa il vand? Ca sa aiba piata, trebuie sa dea 5 goluri in grupele Europa League. Acum nu am piata. Pai eu vand cu 700.000 sau cu 1,3 milioane? Eu vand cu zeci de milioane", a declarat Gigi Becali la DigiSport.