MILSAMI ORHEI - FCSB 1-2 | "E cea mai frumoasa zi din viata mea!" Reactia pustiului Cristian Dumitru dupa ce a dat gol in UEL! Abia la anul da BAC-ul :)

Alashkert - FCSB, in turul 2 al UEFA Europa League, se vede joia viitoare, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV.

Cristian Dumitru: "E cea mai frumoasa zi din viata mea"

"Ma bucur ca am reusit sa marchez si ca am reusit sa ne calificam. A fost un meci destul de greu, am avut adversari agresivi. Sunt fericit ca am marcat.

Este un lucru incredibil sa joc pentru FCSB. Ma asteptam sa joc, dar nu sa dau gol si pasa de gol. Sper sa raman aici si sa joc in continuare.

Am trecut clasa a 12-a, anul viitor dau BAC-ul.



Nu stiu inca daca voi fi din nou trimis la Clinceni.

E cea mai frumoasa zi din viata mea, am dat gol in Europa League, este incredibil.

Mihai Stoica mi-a fost mereu aproape si m-a sustinut, de aceea m-am dus la dansul dupa gol. Dedic reusita familiei mele.

A fost o primire foarte frumoasa in Republica Moldova", a spus Cristian Dumitru la PRO X.